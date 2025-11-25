"28살까지 혼전순결"…170만 유명 유튜버, 혼전 순결 고백했다 "치명적인 결함 있는 경우 有" ('돌싱포맨')

170만 유튜버 말왕이 혼전순결에 대해 언급했다.
SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’에서는 장우혁 X 배상훈 X 효정 X 말왕이 등장할 예정이다.
이날 170만 운동 유튜버 ‘말왕’이 스물여덟 살까지 혼전순결을 지키다 치명적인 단점을 알게 된 후 단번에 그만뒀다고 고백했다. 이에 프로파일러 배상훈이 갑자기 직업병이 발동해 “이렇게 몸 좋은 분들이 알고 보면 치명적인 결함이 있는 경우가 있다”며 분석하자, 말왕이 벌떡 일어나 억울함을 호소해 모두를 폭소케 했다. 한편, 프로파일러 배상훈이 범죄의 특성마다 관상이 다르다고 말해 모두의 이목을 끌었다. 배상훈은 “돌싱포맨에 사고 칠 관상이 있다”며 돌싱포맨 중 두 명을 저격하며 촌철살인으로 분석했다.
화요일 밤 11시 10분에 방송되는 ‘신발 벗고 돌싱포맨’에서 확인할 수 있다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’에서는 장우혁 X 배상훈 X 효정 X 말왕이 등장할 예정이다.
이날 170만 운동 유튜버 ‘말왕’이 스물여덟 살까지 혼전순결을 지키다 치명적인 단점을 알게 된 후 단번에 그만뒀다고 고백했다. 이에 프로파일러 배상훈이 갑자기 직업병이 발동해 “이렇게 몸 좋은 분들이 알고 보면 치명적인 결함이 있는 경우가 있다”며 분석하자, 말왕이 벌떡 일어나 억울함을 호소해 모두를 폭소케 했다. 한편, 프로파일러 배상훈이 범죄의 특성마다 관상이 다르다고 말해 모두의 이목을 끌었다. 배상훈은 “돌싱포맨에 사고 칠 관상이 있다”며 돌싱포맨 중 두 명을 저격하며 촌철살인으로 분석했다.
화요일 밤 11시 10분에 방송되는 ‘신발 벗고 돌싱포맨’에서 확인할 수 있다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT