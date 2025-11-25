사진제공=무드밍글(MoodMingle)

가수 치즈(CHEEZE)(멤버 달총)가 신곡으로 돌아온다.치즈는 25일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 싱글 ‘Circle(서클)’을 발매한다.‘Circle’은 어쿠스틱 팝 장르로, 끝나지 않는 원 안에서 서로를 다시 발견하는 이야기를 담고 있다. 애정했던 순간들을 떠나보내도 그 마음이 다른 형태로 남아 언젠가 다시 이어질 거라는 메시지를 치즈 특유의 부드러운 음색과 섬세한 감정선으로 전하며 따뜻한 분위기를 완성한다.발매에 앞서 치즈는 공식 SNS 채널을 통해 ‘Circle’의 콘셉트 포토를 오픈하며 컴백을 예열했다. 공개된 이미지 속 치즈는 프릴 디테일이 돋보이는 스타일링으로 러블리한 매력을 발산하는가 하면, 비눗방울, 핀조명 등 다채로운 효과로 몽환적인 무드를 극대화했다.치즈는 지난 4월 약 10년 만에 두 번째 정규앨범 ‘It just happened(잇 저스트 해픈드)’를 선보인 바 있다. 뿐만 아니라 그는 ‘견우와 선녀’, ‘금쪽같은 내 스타’ 등 여러 작품의 OST에도 참여하며 활발한 음악 활동을 펼쳤다.그간 폭넓은 스펙트럼을 바탕으로 독보적인 아티스트 존재감을 남긴 치즈. 이번 신곡 역시 특유의 음악적 색채를 녹여낸 포근한 감성으로 돌아오는 만큼, 올겨울 플레이리스트를 정조준할 그의 컴백을 향해 관심이 집중된다.치즈의 ‘Circle’은 25일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr