80% 최고 시청률 찍었는데…알고보니 '상위 1%' 이광희 덕 봤다 ('백만장자')

사진제공=E채널

역대 영부인 5명의 스타일링을 맡고, 당대 톱스타들의 의상을 책임지며 시대의 흐름을 주도해온 '전설의 디자이너' 이광희가 '이웃집 백만장자'에 출격한다.오는 26일 오후 9시 55분 방송되는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'(이하 '이웃집 백만장자')에는 1980년대 대한민국에 오트 쿠튀르 시대를 열며, 고(故) 앙드레김과 함께 쌍두마차로 불렸던 '패션계의 살아있는 신화' 이광희가 등장한다. 그녀의 40년 디자이너 인생에 담긴 철학과 눈물과 환희, 그리고 한국 패션사를 관통하는 숨겨진 비밀들이 마침내 베일을 벗는다.이광희는 '대한민국 1%' 유명 인사들이 열렬히 사랑한 디자이너로 유명하다. 특히 '역대 영부인 5명'이 이광희의 옷을 입은 것으로 알려지며 더욱 화제를 모았다. 당시 '영부인 패션은 곧 국격'이라는 인식과 함께 그녀의 위상도 격상됐다. 이번 방송에서 이광희는 단아하면서도 강렬한 포인트, 우아하면서도 품격 있는 색감 등 '영부인 패션'의 핵심을 직접 공개한다.이광희가 한마디로 "깊이가 있다"고 표현하자, MC 장예원은 "가격도 깊이가 있을 것 같다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아낸다. 이광희를 거쳐간 역대 영부인들의 정체와 그녀가 어떻게 영부인들의 디자이너가 될 수 있었는지, 그 비하인드 스토리는 '이웃집 백만장자' 방송을 통해 공개된다.이광희는 김희애, 장미희, 정윤희 등 당대 최고 톱스타들의 '이미지 메이커'로 활약하며 대중문화계까지 뒤흔들었다. 특히 1984년 방영돼 시청률 80%라는 경이적 기록을 세우며 대한민국을 열광시킨 드라마 '사랑과 진실' 속 주인공 원미경의 '부잣집 딸 룩' 역시 그녀의 작품이었다. 이른바 '원미경 신드롬'의 중심에는 바로 '이광희 표 의상'이 있었다.의상 협찬이라는 개념조차 없던 시절, 이광희는 자신의 옷으로 스타의 이미지를 완성하고 드라마의 서사를 강화하며 패션의 힘을 증명했다. 35살이었던 그를 일약 스타덤에 오르게 한 원미경 의상에 숨겨진 반전 비밀도 '이웃집 백만장자' 방송에서 밝혀진다.'남성복은 아○마니, 여성복은 이광희'라고 불리며 실제 백만장자들이 가장 선호하는 브랜드로 시대를 풍미한 이광희, 대한민국 패션의 흐름을 바꾼 그녀의 인생과 눈부신 커리어는 이날 오후 9시 55분 방송되는 '서장훈의 이웃집 백만장자'에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr