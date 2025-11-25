조세호, 결국 고개 숙였다…잇따른 인성 폭로에 "사과 드려" ('짠한형')[종합]

조세호가 정호철에게 술값을 권유했다가 사과했다.
지난 24일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'(이하 '짠한형')에서는 '세호창희 왔니? 성시경 왔는데요???'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 방송에는 '조남지대' 조세호, 남창희가 게스트로 출연한 가운데, 가수 성시경이 몰래 온 손님으로 등장했다. 이날 성시경은 지난해 10월 결혼한 조세호에게 "결혼 축하한다. 결혼식 때 울산 스케줄이 있어서 못 갔다. 열어보지는 마라. 진짜 조금 넣었다"며 뒤늦게 축의금을 전달했다.
성시경은 "(조세호) 결혼식도 못 가고 미안해서 왔다. 또 창희랑은 따로 술 먹은 기회가 없었다. 정말 평이 좋은 친구다. 세호는 창희에 비하면 평이 안 좋다. 좀 기회적이다"라고 폭로했다.
이어 성시경은 “세호는 안부 전화가 영혼이 없다”고 지적했고, “형이 ‘보고 싶다’고 연락하면 ‘지금 바로 출발해’라고 하시지 않나”는 조세호의 말에 성시경은 “그건 보고 싶다는 게 거짓말이기 때문”이라고 해 웃음을 자아냈다. 함께 일한 PD의 폭로도 이어졌다. 남창희는 프로그램에서 만난 할머니의 안부를 몇 년 뒤 직접 전하러 갔는데, 조세호는 따로 찾지 않았다고 밝힌 것. 이에 조세호는 당황한 표정을 지었다. 또 조세호는 선배가 후배에게 밥, 술 사주는 문화에 대해 이야기하던 중 정호철에게 "술 사라"고 했고, 성시경의 "후배한테 술값 내라고 하지 말라"고 지적에 곧바로 사과했다. 그는 "제가 정확히 한 잔 드리면서 사과하겠다. 시경이 형은 그런 거 싫어한다"고 말했다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
지난 24일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'(이하 '짠한형')에서는 '세호창희 왔니? 성시경 왔는데요???'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 방송에는 '조남지대' 조세호, 남창희가 게스트로 출연한 가운데, 가수 성시경이 몰래 온 손님으로 등장했다. 이날 성시경은 지난해 10월 결혼한 조세호에게 "결혼 축하한다. 결혼식 때 울산 스케줄이 있어서 못 갔다. 열어보지는 마라. 진짜 조금 넣었다"며 뒤늦게 축의금을 전달했다.
성시경은 "(조세호) 결혼식도 못 가고 미안해서 왔다. 또 창희랑은 따로 술 먹은 기회가 없었다. 정말 평이 좋은 친구다. 세호는 창희에 비하면 평이 안 좋다. 좀 기회적이다"라고 폭로했다.
이어 성시경은 “세호는 안부 전화가 영혼이 없다”고 지적했고, “형이 ‘보고 싶다’고 연락하면 ‘지금 바로 출발해’라고 하시지 않나”는 조세호의 말에 성시경은 “그건 보고 싶다는 게 거짓말이기 때문”이라고 해 웃음을 자아냈다. 함께 일한 PD의 폭로도 이어졌다. 남창희는 프로그램에서 만난 할머니의 안부를 몇 년 뒤 직접 전하러 갔는데, 조세호는 따로 찾지 않았다고 밝힌 것. 이에 조세호는 당황한 표정을 지었다. 또 조세호는 선배가 후배에게 밥, 술 사주는 문화에 대해 이야기하던 중 정호철에게 "술 사라"고 했고, 성시경의 "후배한테 술값 내라고 하지 말라"고 지적에 곧바로 사과했다. 그는 "제가 정확히 한 잔 드리면서 사과하겠다. 시경이 형은 그런 거 싫어한다"고 말했다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT