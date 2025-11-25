/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진=SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’

가수 장우혁이 결혼 생각을 밝혔다.SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’에서는 장우혁 X 배상훈 X 효정 X 말왕이 등장할 예정이다.이날, 장우혁은 한 예능 프로그램에서 만난 배우 오채이와 결혼까지 생각하고 있다고 고백해 모두를 깜짝 놀라게 했다. 장우혁은 “아무리 20년 지기라도 탁재훈은 솔로이기 때문에 절대 보여주지 않겠다”며 선을 그었다. 이에 탁재훈이 오채이의 사진을 검색하며 질투를 유발하자, 장우혁은 “내 여자야!”라며 분노해 현장을 웃음바다로 만들었다.이어, 오마이걸 효정이 애교가 너무 많아 주변인들이 버거워한다고 밝히며 돌싱포맨 앞에서 직접 만든 애교송과 막춤을 선보여 분위기가 한껏 화기애애해졌다. 이를 본 탁재훈이 효정의 애교를 따라 하자 즐거워하던 모두가 순식간에 분노하며 야유를 퍼부어 현장이 그야말로 초토화됐다.화요일 밤 11시 10분에 방송되는 ‘신발 벗고 돌싱포맨’에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr