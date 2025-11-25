사진제공=초록뱀엔터테인먼트

배우 이상이가 '굿보이' 종영 4달 만에 케이팝 페스티벌 MC로서 사우디아라비아에 진출한다.이상이는 오는 11월 27일 사우디아라비아 제다의 아바디 알 조하르 아레나(Abadi Al Johar Arena)에서 열리는 ‘케이팝 마스터즈 2025 인 제다(K-Pop Masterz 2025 in Jeddah)’의 MC를 맡았다. ‘케이팝 마스터즈 2025 인 제다’는 사우디아라비아의 대규모 케이팝 축제 중 하나다.이상이가 진행자로 선정된 건 드라마 ‘갯마을 차차차’, ‘손해 보기 싫어서’, ‘굿보이’와 넷플릭스 시리즈 ‘사냥개들’ 등 그의 출연작이 사우디아라비아에서 큰 사랑을 받은 것은 물론, 영화, 연극, 뮤지컬, 예능 분야를 아우르며 활약 중인 행보가 강한 인상을 남긴 덕분이다.평소 다수의 프로그램과 드라마 OST를 통해 수준급의 기타 연주와 노래 실력은 물론, 음악을 향한 꾸준한 사랑을 보여줬던 이상이는 사우디아라비아에서 울려 퍼질 케이팝을 진심을 담아 소개하고 즐길 준비를 마쳤다는 후문이다.이상이는 올해 8월과 10월에 개최된 자신의 한국, 일본 팬미팅에서 단독 MC를 맡아 120분이 넘는 시간을 완벽하게 이끌어 안정적인 진행 실력을 입증한 바 있다. 이상이는 이번 기회를 통해 케이팝을 사랑하는 사우디아라비아의 글로벌 팬들 또한 단숨에 사로잡을 예정이다.이상이는 최근 합류 소식을 알린 예능 ‘체인지 스트릿’, ‘보검 매직컬’에 이어 ‘케이팝 마스터즈 2025 인 제다’ 진행자 활약을 더하며 ‘열일’을 이어갈 전망이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr