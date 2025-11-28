사진=MBC

'판사 이한영'의 2차 티저 포스터가 공개됐다. 여기에는 2013년 이보영과 결혼한 지성의 압도적인 존재감이 눈길을 끈다.2026년 1월 2일(금) 첫 방송 예정인 MBC 새 금토 드라마 '판사 이한영'은 거대 로펌의 노예로 살다가 10년 전으로 회귀한 적폐 판사 이한영이 새로운 선택으로 거악을 응징하는 정의 구현 회귀 드라마다. 앞서 MBC는 올해 방송한 금토 드라마 '바니와 오빠들', '메리 킬즈 피플', '달까지 가자'까지 모두 1~2%대의 시청률을 기록하며 굴욕을 맛봤다.25일 '판사 이한영' 측에서 공개한 2차 티저 포스터는 무너진 정의의 여신 조각상과 그 앞을 향해 걸어 나오는 지성(이한영 역)의 카리스마로 눈길을 사로잡는다. 선글라스를 쓰고 무심한 듯 단단하게 내딛는 그의 발걸음은 과거와 미래의 경계를 넘어 '회귀한 판사' 이한영의 '두 번째 삶'을 암시한다. 휘몰아치는 잔해 속 한 치의 흔들림 없이 앞으로 나아가는 모습은 무너진 정의의 틈새를 가르며 다시 돌아온 판사의 결의를 드러내고 있다.여기에 더해진 '무너진 정의, 돌아온 판사'라는 문구는 이한영이 다시 쓰게 될 정의의 서사, 그리고 그가 마주하게 될 격렬한 선택의 순간들을 예고하며 시청자들의 궁금증을 자극한다.2026년 MBC 드라마의 포문을 열 '판사 이한영'은 2015년 '킬미, 힐미'로 MBC 연기대상을 받은 지성이 10년 만에 MBC로 복귀하는 작품으로 큰 기대를 모은다. 여기에 특유의 카리스마로 강렬한 존재감을 보여온 박희순과 새로운 연기 변신을 예고한 원진아, 탄탄한 연기력을 갖춘 배우진이 함께해 강렬한 시너지를 예고한다. 또한, 감각적인 연출로 정평이 난 이재진, 박미연 감독, 그리고 김광민 작가가 의기투합하여, 회귀 서사와 법정 스릴러를 결합한 2026년 상반기 최고 기대작으로 손꼽히고 있다.'판사 이한영' 제작진은 "2차 티저 포스터는 회귀해 돌아온 이한영이 휘몰아치는 소용돌이 속에서 다시 걸어 나오는 순간을 상징적으로 담았다"며 "폭발적인 감정과 신념을 가진 이한영의 두 번째 여정이 어떻게 펼쳐질지 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.강렬한 에너지를 담아낸 2차 티저 포스터로 본격 시동을 건 MBC 새 금토 드라마 '판사 이한영'은 2026년 1월 2일(금) 밤 9시 40분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr