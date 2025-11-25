사진=그룹 블랙핑크 지수 인스타그램

사진=그룹 블랙핑크 지수 인스타그램

사진=그룹 블랙핑크 지수 인스타그램

그룹 블랙핑크 지수가 쇼트커트를 하고도 변함없는 비주얼을 드러냈다.지수는 지난 24일 인스타그램에 화보 촬영 비하인드 사진 여러 장을 올렸다. 공개된 사진 속 지수는 기존 긴 머리를 내려놓고 귀 아래까지 오는 짧은 단발로 스타일을 바꾼 모습이다. 앞머리는 불규칙하게 잘린 처피뱅으로 연출돼 한층 과감한 분위기를 형성한다.거울 셀카에서는 카키색 셔츠와 연분홍 데님 스커트를 매치해 자연스러운 데일리룩을 보여줬다. 손끝까지 정돈된 네일 컬러와 정제된 메이크업이 전체 스타일을 안정감 있게 받쳐준다. 이어지는 사진에서는 촬영 준비 과정이 담겼다. 짧은 웨이브 헤어를 손질받는 지수는 큰 눈망울과 또렷한 이목구비로 시선을 끌었다.화보 컷에서는 홀터넥 드레스를 입고 시크한 콘셉트를 완성했다. 드레스는 어깨와 옆구리가 드러나는 디자인으로, 지수는 짧은 헤어스타일과 강한 아이 메이크업을 조합해 색다른 이미지를 표현했다. 한 손에 튤립을 들어 올려 독특한 포즈를 취하며 콘셉트 소화력을 드러냈다.한편 지수는 지난달 제인(ZAYN)이 피처링한 새 싱글 '아이즈 클로즈드'를 공개했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr