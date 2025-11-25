사진=KT스튜디오지니

정경호와 공개 연애 13년 차라고 알려진 최수영이 반전 매력을 장착하고 돌아온다.12월 22일(월) 밤 10시 처음 공개되는 지니 TV 오리지널 드라마 '아이돌아이' 측은 25일, 프로페셔널한 카리스마부터 '덕후'의 순애를 오가는 최수영의 캐릭터 스틸을 공개했다.'아이돌아이'는 팬심 만렙의 스타 변호사 맹세나(최수영 분)가 살인 용의자로 몰린 '최애' 아이돌 도라익(김재영 분)의 사건을 맡으며 벌어지는 미스터리 법정 로맨스다. 진실을 밝히기 위해 진심을 숨겨야 하는 '최애' 무죄 입증 로맨스가 유쾌한 웃음 속 설렘을 선사할 것으로 기대를 모은다.드라마 '사랑이라 말해요' 등을 통해 섬세하고 감각적인 연출을 선보인 이광영 감독이 메가폰을 잡고, 참신한 필력의 김다린 작가가 집필을 맡았다. 여기에 '빅마우스', '이상한 변호사 우영우', '시그널' 등 화제작을 꾸준히 선보인 에이스토리가 제작에 나서 이목을 집중시킨다. 무엇보다 최수영과 김재영 등 믿고 보는 배우들의 흥미로운 만남에 드라마 팬들의 뜨거운 기대가 쏠리고 있다.공개된 사진은 온, 오프 확실한 맹세나의 반전 사생활로 시선을 사로잡는다. 남들이 기피하는 사건들만 골라 맡아 '악마들의 변호사'라는 타이틀이 붙은 맹세나. 몰려든 취재진 사이로 날아든 달걀을 한치의 동요도 없이 가볍게 막아내는 모습에서 그 악명(?)을 짐작게 한다. 법정에서의 모습 역시 범상치 않다. 승리의 확신에 찬 미소에 이어진 여유로운 눈빛에서는 백전백승 '스타 변호사'의 아우라가 느껴진다.'냉철한 해결사' 맹세나의 반전 사생활도 포착됐다. 바로 인기 밴드 '골드보이즈'의 11년 차 '찐덕후'인 것. 피 튀기는 티켓팅 전쟁에 참전하는가 하면 '최애' 도라익의 굿즈 사이 방구석 콘서트를 즐기는 '팬심 만렙' 맹세나의 모습이 흥미롭다. 무엇보다 앞선 1차 티저에서 살해 용의자가 된 '최애'와의 만남이 예고된 만큼 그에게 닥칠 미래가 더욱 궁금해진다.최수영은 "진범을 알 수 없는 살인 사건을 바탕으로 전개되는 팬-아이돌 관계성이 독특하고 재밌었다. 무엇보다 가까이서 접해온 '팬심'이 사실적으로 표현된 부분들이 아기자기하고 귀엽다는 느낌이 들었다"라면서 "한 번도 맡지 못한 변호사 역할이어서 도전해 보고 싶다는 생각이 들었다"라고 작품 선택에 대한 이유를 전했다.이어 "세나는 언뜻 차갑게 보이지만 명확한 기준과 방식으로 사람, 일을 대하는 프로페셔널한 인물이다. 그러나 '덕질'을 할 때는 온전한 행복과 사랑을 느끼는 순수함을 가졌다. 거기서 오는 '갭'이 가장 큰 매력"이라고 캐릭터에 대한 애정을 드러냈다. "이런 간극을 표현하기 위해 '주변에도 있을 법한 사람'으로 보이도록 고민을 많이 했다"라고 연기 주안점을 밝혔다.최수영은 "사람들의 무례함과 부정적인 시선에도 흔들리지 않는 단단한 정서를 세나의 감정적 토대라고 생각했다. 그 위에서 '라익'이 어떤 의미일지 상상하며 캐릭터를 구체화해 나가다 보니 '덕질'을 하는 이유와 의미가 명확해졌다"라고 덧붙여 기대심리를 자극했다.'아이돌아이'는 다음 달 22일(월) 밤 10시 KT 지니 TV에서 공개되며, ENA를 통해 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr