'싱글맘♥' 이민우, 득녀 3개월 만에 결혼한다…"셀프로 예식 준비, 직접 발품 팔아" ('라스')

사진제공=MBC

그룹 신화 멤버 이민우가 내년 3월 결혼을 앞두고 직접 준비 중인 예비 신랑 라이프부터 첫째 딸과 12월 출산 예정인 둘째 딸 ‘양양이’를 둘러싼 가족 이야기를 솔직하게 털어놓는다. 12년 전 신화 일본 활동부터 시작된 인연이 6년의 공백 끝에 다시 이어져 가족으로 완성된 러브스토리, 그리고 두 아이와 함께하는 일상까지 공개한다.오는 26일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 이민우, 강형욱, 자이언티, 권또또가 출연하는 ‘Wild 돌+eyes’ 특집으로 꾸며진다.이민우는 내년 3월 29일 결혼식을 앞두고 직접 발품을 팔아 예식홀을 예약하는 등 결혼을 셀프로 준비하는 예비 신랑의 모습으로 모두를 흐뭇하게 한다. 그는 최근 결혼식 사회자와 축가자를 고민 중인 근황과 함께, 결혼 소식에 대한 신화 멤버들의 생생한 단톡방 반응을 전해 눈길을 끈다. 또 ‘라스’를 통해 예비 신부가 좋아하는 가수에게 직접 영상 편지로 러브콜을 보낸다고 해 궁금증을 높인다.가족 이야기도 빠지지 않는다. 그는 12년 전 신화가 일본에서 활동했을 당시 예비 신부와의 첫 만남을 회상하면서 ‘남사친, 여사친’ 사이를 넘어 가족이 된 풀 스토리를 들려준다. 그는 예비 신부에게 “너만이 아니라 딸까지 함께”라며 프러포즈를 한 사실과, 첫째 딸이 내년에 초등학교에 입학한다며 최근 다녀온 입시설명회 후기를 자랑하며 아빠 미소를 짓는다.전성기 시절 신화 멤버 중 본인이 가장 인기가 많았지만, 정작 첫째 딸이 가장 좋아하는 신화 멤버는 본인이 아니라고 밝혀 궁금증을 자아낸다. 또 이민우는 예정일이 12월 4일인 둘째 딸 ‘양양이’의 태명에 얽힌 비하인드를 밝히며 “벌써부터 태동이 남다르다”라며 ‘댄스 DNA’를 물려받은 것 같다고 자랑하는 등 아빠로서의 진한 애정을 드러낸다.과거 직접 만들었던 신화 안무에 대한 비하인드도 이어진다. 이민우는 과거 SM 시절의 안무 디렉팅 경험을 공개하고, 신화 ‘해결사’, ‘Wild eyes’, ‘Perfect man’ 등 레전드 안무가 탄생하기까지의 비하인드도 상세히 들려준다.그는 과거 SM 시절 이수만의 최애 멤버였다고 밝히며 그 당시에 얽힌 솔직한 에피소드를 전했다. 특히 이수만에게 받았던 애정 어린 장문의 메일 내용과 신화 정산과 관련된 비하인드 스토리도 최초로 공개해 출연자들의 놀라움을 자아낸다.이 밖에도 그림 작업에 대한 열정을 드러낸다. 그는 뉴욕 소호에서 화가로 데뷔한 후 개인전까지 열었던 근황을 직접 공유하며, 예술 활동과 결혼 준비를 동시에 병행하고 있는 일상을 소개해 시선을 모은다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr