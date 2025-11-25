사진='불꽃야구' 캡처
사진='불꽃야구' 캡처
불꽃 파이터즈가 정근우의 활약을 앞세워 시즌 16승을 달성했다.

지난 24일 스튜디오C1 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 야구 예능 '불꽃야구' 30화에서 불꽃 파이터즈는 5회 말 빅이닝을 터뜨리며 부산과학기술대학교를 4:10으로 제압했다.

앞서 불꽃 파이터즈는 1회 말 경기의 물꼬를 트는 이대호의 투런포, 2회 말 김재호와 정근우의 연속 적시타로 3:5, 4회까지 부산과학기술대학교에 2점을 앞섰다.

그러나 5회 초 구원투수 신재영은 상대의 맹공에 크게 흔들렸다. 그는 선두타자 최지형에게 2루타를, 유은종에게 3루수와 유격수 사이를 가르는 적시타를 내주며 4:5까지 추격을 허용했다. 끈질기게 달라붙는 부산과학기술대학교의 공격에 신재영은 결국 마운드를 내려왔다. 뒤이어 올라온 이대은은 삼진과 유격수 앞 땅볼을 유도하며 추가 실점 없이 이닝을 마무리했다.
사진='불꽃야구' 캡처
사진='불꽃야구' 캡처
5회 말, 파이터즈의 타선은 부산과학기술대학교 마운드가 제구 난조를 겪는 사이 공격의 불씨를 살렸다. 박용택과 이대호가 볼넷을 얻어냈고, 최수현이 희생번트로 주자들을 진루시켰다. 이후 이택근이 스트레이트 볼넷을, 박재욱이 몸 맞는 공으로 밀어내기 득점에 성공하면서 파이터즈는 1점을 더 달아났다.

이에 부산과학기술대학교는 임영주로 투수를 교체했지만, 완전히 상승세를 탄 파이터즈를 막을 수 없었다. 김재호가 밀어내기 볼넷을, 절정의 타격감을 이어가던 정근우가 펜스를 맞추는 큼직한 싹쓸이 3타점 2루타를 쳐내 4:10까지 점수를 벌렸다. 이날 경기만으로 5타점을 쓸어 담은 정근우의 화끈한 활약에 경기를 보던 이들은 크게 환호했다.
사진='불꽃야구' 캡처
사진='불꽃야구' 캡처
무실점 피칭을 이어가고 있던 이대은은 6회 초 삼자범퇴로 막아냈다. 7회에서 상대 팀 대타 하해성에게 내야 안타와 도루를 허용하며 위기를 맞는가 싶었지만, 변화구를 이용해 위기를 벗어났다. 8회 초에도 상대 타선을 가볍게 틀어막은 그는 체력이 다한 9회에도 마운드에 올라 투혼을 펼쳤다. 파이터즈의 16승까지 남은 아웃카운트는 세 개. 이대은은 유격수 땅볼, 1루수 땅볼에 이어 3루수 김재호의 호수비로 경기를 끝냈다.

한편 '불꽃야구'의 경쟁 프로그램인 JTBC 예능 '최강야구'는 지난 9월 29일 방송을 시작해 4주 만에 시청률 0%대로 떨어졌다. 지난 3일 3주 만에 0%대를 벗어나 1.0%를 기록했지만 10일 방송에서 다시 0.9%로 하락, 17일 방송된 126회 시청률은 여전히 0%대인 0.8%를 기록했다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지