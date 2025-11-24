사진 = 꿈의엔진인터내셔널, 레시피뮤직 제공

가수 경서가 가수 주시크의 곡 '너를 생각해'를 정식 리메이크 음원으로 공개한다.경서는 12월 16일 온라인 음원 사이트를 통해 주시크와 함께한 컬래버레이션 싱글 '너를 생각해'를 발매한다. 이 곡은 2021년 9월 주시크가 발표한 원곡으로, 발매 이후 꾸준히 청취를 이어온 트랙이다. 경서가 부른 커버 영상은 조회수 2200만 회를 넘어섰다.이번 리메이크는 두 사람이 함께 참여한 공식 음원이다. 주시크는 원곡의 구조와 감정을 유지했고, 경서는 자신의 음색을 더해 새로운 버전으로 만들었다.작업은 팬들의 정식 발매 요청을 계기로 진행됐다. 원곡과 커버를 모두 알고 있는 리스너들이 비교해 들을 수 있도록 정식 버전으로 정리됐다.경서와 주시크가 함께한 '너를 생각해'는 12월 16일 오후 6시 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr