'이다인♥' 이승기, 결혼 생활 입 열었다…처가와 손절했지만 "너무 행복해" ('미우새')

이승기, 이다인/ 사진=텐아시아 DB

가수 겸 배우 이승기가 결혼 후 만족감에 대해 말했다.지난 23일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에서는 절친 이승기, 이홍기, 장근석 만나는 모습이 담겼다.방송 말미 공개된 예고편에서 이승기는 박효신의 '야생화'를 열창하며 등장했다. 이어 이홍기는 이승기에게 "딸은 잘 크지?"라고 물었고, 이승기는 "아내랑 같이 등하원 시킨다. 그게 너무 행복하다. 행복의 임팩트가 비교 불가로 세다"고 말했다.이어 "아이들은 멈추질 않는다. 그냥 달려든다. 그러면 그냥 받아줘야 한다"며 휴대폰 속 딸의 모습을 공개했다.장근석이 "결혼도 못했는데 육아 이야기를 하고 있다"며 부러워하자 이홍기는 "그냥 술이나 마시자"고 유일한 유부남인 이승기를 부러워했다.이승기는 이다인과 2023년 4월 결혼해 지난해 2월 딸을 품에 안았다. 이승기는 지난 4월 견미리 남편이자 장인이 주가조작 혐의로 또다시 기소되자 처가와 관계 단절을 선언했다. 그는 "장인어른의 부정행위에 대해 참담한 심정을 가눌 수 없다. 지난해 장인어른과 관련된 사안을 충분히 검토하지 않고 경솔하게 발언했던 점에 대해 깊이 반성하고 있다"고 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr