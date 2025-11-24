사진=텐아시아DB

사진제공=티엔엔터테인먼트(이찬원), 엠에스팀엔터테인먼트(이민정), FNC엔터테인먼트(문세윤)

가수 이찬원이 '2025 KBS 연예대상' MC를 맡았다.다음 달 20일 서울 영등포구 여의도 KBS 신관 공개홀에서 개최되는 '2025 KBS 연예대상'(이하 'KBS 연예대상')에는 이찬원, 배우 이민정, 코미디언 문세윤이 MC로 출격한다.만능 엔터테이너 이찬원은 지난해에 이어 2년 연속 'KBS 연예대상' MC로 나선다. 이찬원은 KBS2 '불후의 명곡', '신상출시 편스토랑', '셀럽병사의 비밀', '뽈룬티어' 등 다양한 예능에 출연하며 안정감 있는 진행은 물론 재치 있는 입담을 선보인 바 있다.특히 이찬원은 '2024 KBS 연예대상'에서 역대 최연소 남자 단독 대상을 차지하며 KBS의 아들로 존재감을 굳혔다. 그런 그가 올해 시상식에서 또 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.탄탄한 MC 라인업을 확정한 'KBS 연예대상'은 2025년 한 해 동안 시청자들에게 웃음과 감동을 선사해 온 KBS 예능을 한자리에 아우르는 축제다. KBS 예능을 빛낸 수많은 예능인과 함께 연말 온 가족이 즐길 수 있는 풍성한 볼거리를 선물할 예정이다.'KBS 연예대상'은 12월 20일 오후 9시 20분 KBS 신관 공개홀에서 개최되며, KBS 2TV에서 생방송으로 진행된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr