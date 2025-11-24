밴드 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH)가 잠실실내체육관 입성 콘서트를 성료하고 '국내 및 해외 14개 지역 21회 규모' 월드투어의 마침표를 찍었다.
엑스디너리 히어로즈는 11월 21일~23일 사흘간 서울 송파구 잠실실내체육관에서 'Xdinary Heroes <Beautiful Mind> World Tour FINALE in SEOUL'(<뷰티풀 마인드> 월드투어 피날레 인 서울)을 개최했다. 두 번째 월드투어 'Beautiful Mind'의 대미를 장식하는 앙코르 콘서트이자 잠실실내체육관 단독 입성을 기록하는 이번 공연은 전 회차 매진을 달성하며 뜨거운 관심을 입증했다. 마지막 날인 23일에는 오프라인 공연과 함께 Beyond LIVE(비욘드 라이브) 플랫폼을 통한 온라인 유료 생중계를 동시 진행하고 더 많은 국내외 빌런즈(팬덤명: Villains)와 뜻깊은 시간을 보냈다.
지난 5월 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 월드투어 'Beautiful Mind'의 포문을 연 엑스디너리 히어로즈는 7월 'Xdinary Heroes Summer Special <The Xcape>'(서머 스페셜 <더 엑스케이프>)로 핸드볼경기장에 입성한 데 이어 4개월 만인 11월, 그룹 이름을 내건 첫 잠실실내체육관 단독 콘서트를 성사시키고 상승세를 실감케 했다. 건일, 정수, 가온, 오드, 준한, 주연은 "5월 올림픽홀에서 시작한 'Beautiful Mind' 투어가 세계 곳곳을 거쳐 다시 서울로 돌아왔다. 더 큰 공연장에서 더 많은 빌런즈와 함께하게 된 만큼 열심히 준비했다. 마지막까지 후회 없이 신나게 놀아보자"라며 월드투어의 피날레를 맞이한 소감을 밝혔다. '장르의 용광로' 아름다운 음악 세계 초대! 거침없는 밴드 에너지
드럼, 키보드, 신시사이저, 기타, 베이스까지 환상적인 사운드를 쌓아 올리며 공연의 신호탄을 쏘아 올린 엑스디너리 히어로즈는 'Beautiful Life'(뷰티풀 라이프), 'XYMPHONY'(심포니), 'LOVE and FEAR'(러브 앤드 피어), 'FIGHT ME'(파이트 미), 'BBB (Bitter But Better)'(비비비 (비터 벗 베터)), 'George the Lobster'(조지 더 랍스타), 'Sucker Punch!'(서커 펀치!) 등 풀 밴드 에너지가 느껴지는 퍼포먼스로 열기를 끌어올렸다. 섬세한 감성의 'more than i like'(모어 댄 아이 라이크)를 선보인 이들은 행성 모양 벌룬, 반짝이는 비눗방울로 'Walking to the Moon'(워킹 투 더 문), 'PLUTO'(플루토) 스테이지를 꾸몄고 관객들의 휴대폰 플래시가 은하수를 연상케 하는 장관이 완성돼 마치 우주를 유영하는 듯한 기분을 선사했다.
멤버들은 서정적 매력이 돋보이는 'Supernatural'(수퍼내추럴), 'Night before the end'(나이트 비포 디 앤드), 'Save me'(세이브 미)로 깊은 울림을 전했고 'No Matter'(노 매터), 'MONEYBALL'(머니볼), 'Break the Brake'(브레이크 더 브레이크), 'Diamond'(다이아몬드), 'FiRE (My Sweet Misery)'(파이어 (마이 스위트 미저리)), 'Freakin’ Bad'(프리킹 배드), 'Money On My Mind'(머니 온 마이 마인드), 'iNSTEAD! (Feat. YB 윤도현)'(인스테드) 등으로 뮤직 히어로의 짜릿한 록 스피릿을 선사했다. '어리고 부끄럽고 바보 같은', '불꽃놀이의 밤' 등 선명한 여운을 남기는 곡들까지 '장르의 용광로' 수식어에 걸맞은 폭넓은 음악 스펙트럼을 펼쳐 보였다. 시원 짜릿 록 스피릿! 최초 공개 무대 → 폭발적 떼창
엑스디너리 히어로즈는 'Spoiler!!!'(스포일러!!!), 'Love Tug of War'(러브 터그 오브 워), 'ICU'(아이씨유), 'Lost and Found'(로스트 앤 파운드) 등 지난 10월 발매한 미니 7집 'LXVE to DEATH'(러브 투 데스) 수록 신곡 퍼포먼스를 단독 공연에서 첫 선보이고 관객 만족도를 최고조로 이끌었다. 특히 타이틀곡 'ICU'(아이씨유) 무대에서 중독성 넘치는 가사 "ICU love - shock, shock The love - shock, shock"이 흘러나오자 팬들의 떼창이 더해져 분위기가 절정에 달했다. 이 밖에도 리프트 위에서 선사한 현란한 악기 연주, 공연장을 형형색색 빛으로 물들인 응원봉의 물결, 월드투어 'Beautiful Mind'의 하이라이트를 집약한 VCR 영상 등 다채로운 연출로 관객들의 몰입도를 높였다.
공연을 마치며 엑스디너리 히어로즈는 "지난 5월 올림픽홀에서 투어를 시작하며 '더 큰 무대에서 빌런즈와 함께 뛰어놀고 싶다'고 했던 바람이 하나씩 이뤄지는 게 뿌듯하고 행복하다. 저희의 원동력은 빌런즈다. 행운처럼 나타난 여러분이 소중한 시간, 에너지, 사랑을 온전히 쏟아 주셔서 감사하다. 앞으로도 빌런즈와 함께 찬란한 꿈을 그려나가기 위해 최선을 다하겠다"라고 투어를 함께해 준 빌런즈를 향한 진심을 건넸다. 이어진 앙코르에서 멤버들은 빌런즈가 보내주는 뜨거운 환호에 눈물을 감추지 못하며 감동의 피날레를 장식했다.
잠실실내체육관에서의 첫 단독 공연으로 연말을 뜨겁게 달군 엑스디너리 히어로즈는 올 한 해 다채로운 활동으로 '차세대 K팝 슈퍼밴드' 성장 속도를 높였다. 여섯 멤버는 두 번의 앨범 발매, 디지털 싱글 발표, 월드투어, 세계적 음악 페스티벌 '롤라팔루자 시카고'(Lollapalooza Chicago), '2025 부산국제록페스티벌', 영국 록 밴드 MUSE(뮤즈) 내한공연 오프닝 스테이지에 이르기까지 여러 굵직한 무대에 올라 두각을 나타냈다. 기세를 몰아 오는 2026년 1월에는 데뷔 후 처음으로 일본 오사카, 요코하마에서 단독 공연 'Xdinary Heroes Japan Special Live <The New Xcene>'(재팬 스페셜 라이브 <더 뉴 엑스씬>)을 진행하고 활약세를 이어간다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
