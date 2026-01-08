텐아시아 DB

'흑백요리사'가 야심차게 시즌2를 내놓았지만 형만한 아우가 되기에는 쉽지 않아 보인다. 스포일러 논란, 출연진 루머 등으로 화제성은 잡았지만 장기적인 흥행은 놓친 '흑백요리사2'다. 계급 간 경쟁 구도가 약화한 게 인기 하락의 주요 원인이기도 하지만 각종 논란이 피로도를 높였다는 의견이 많다.흑백요리사 시즌1은 한국 예능 최초로 넷플릭스 글로벌 TOP 10 비영어 TV 부문에서 3주 연속 1위를 차지하며 전 세계적인 관심을 받았다. 시즌2 역시 2주 연속 글로벌 1위를 기록했지만, 장기적관점에서 봤을 때 시즌1만큼의 화제성에는 다소 못 미치는 모습이다. 시즌1은 방영 당시 한국 갤럽 조사에서 '한국인이 좋아하는 프로그램' 1위로 선정되는 등 국내에서도 높은 선호도를 보였지만, 시즌2는 스포일러 논란에 이어 루머도 불거지며 잡음이 더 두드러지는 인상이다.이중 스포일러 논란은 사안이 가볍지 않다. 3라운드 흑백 팀전에서 흑수저 팀이 전원 탈락한 가운데, 패자부활전을 통해 흑수저 셰프 요리괴물과 술 빚는 윤주모가 극적으로 추가 생존했다. 이후 2인 1조 흑백 연합전에서 손종원과 요리괴물의 대결이 펼쳐졌다. 그러나 요리괴물의 인터뷰 영상들 가운데, 그의 명찰이 닉네임인 '요리괴물'에서 본명인 '이하성'으로 변경된 모습이 시청자들에게 포착됐다. '흑백요리사2'의 규칙상 흑수저는 파이널에 갔을 때 본명이 공개된다. 이후 방송에서 실제로 손종원은 탈락했고 스포일러가 사실이라는 점이 확인됐다.서바이벌 특성상 스포일러는 치명적인 악수가 될 수밖에 없다. 초반 출연진이 새어나온 것도 아니고 TOP7을 결정하는 자리였던 만큼 대형 스포일러는 시청자들의 김을 빠지게 하기에 충분했다.또, 심사위원 안성재 셰프 관련 루머가 불거지며 프로그램 이미지에 타격도 있었다. 안성재가 화교 및 중국 공산당 출신이라는 의혹도 흘러나온 것. 관련해 안성재가 중식 셰프들에게 후한 점수를 준다는 확인되지 않은 추측이 공론화되며 아쉬움을 남겼다. 이에 흑백요리사2 제작진 측은 강력한 법적 조치를 취할 예정이라고 밝혔다.시즌2는 초대형 스포일러가 터지며 서바이벌 프로그램으로서 절대적인 재미가 반감됐다. 시즌 1이 국내외 여러 차트에서 정상에 오르며 대한민국을 강타했던 것과는 달리, 시즌2는 각종 논란이 교차하는 과정에서 시청자들의 평가도 엇갈리고 있다. 다만 결승을 앞둔 현재까지도 높은 화제성은 유지되고 있어 남은 서바이벌 전개에 대한 기대감은 여전하다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr