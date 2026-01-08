"안방서 나체로" 남편 불륜 폭로했다…박하선, 결국 폭발 "정말 쓰레기냐" ('이숙캠')

사진제공=JTBC

18기 두 번째 부부의 역대급 사연이 공개된다.8일 오후 10시 30분 방송되는 JTBC ‘이혼숙려캠프’에서는 끊임없는 사건으로 모두를 지치게 한 18기 두 번째 부부의 가사조사가 공개된다. 이들은 짧게 공개된 예고로도 큰 화제를 모은 가운데, MC들 역시 긴장된 분위기 속에서 가사조사에 임할 예정이다.이날 방송에서는 남편 측 입장 영상이 먼저 공개된다. 재혼 가정인 두 사람은 아내의 셋째 딸 문제를 둘러싼 갈등이 부부 싸움의 핵심 원인으로 드러난다. 남편은 아이들에게 친아빠의 빈자리를 채워주려 노력했지만, 셋째의 반항이 심해지며 갈등이 깊어졌다고 주장한다. 이 과정에서 아내가 갈등을 방관했고, 현재 부부가 같이 살고 있는 막내딸 앞에서도 언성을 높이며 아이보다 자신의 감정을 우선시하는 모습을 보여 서장훈의 따끔한 충고를 받는다.이어 남편이 주장하는 아내의 ‘잘못된 행실’과 관련된 두 가지 사건, 이른바 ‘모텔 와인 사건’과 ‘소파 동침 사건’이 공개돼 긴장감을 높인다. 남편은 이 사건들로 인해 반복되는 다툼 속에서 이혼까지 고민하게 됐다고 해 궁금증을 자아낸다.그러나 아내 측 영상에서 남편의 ‘행실’이 드러나며 분위기는 반전된다. 외도는 물론 여러 문제들이 연이어 밝혀지며 현장은 충격에 휩싸인다. 공개된 예고 영상에서 아내는 "안방 문에서 올 나체로", "아이를 패대기 쳤다"고 말했고, 남편은 "증거있냐고"라며 버럭하기도. 아내 측 영상에서는 ‘소파 동침 사건’의 전말이 밝혀지며 남편의 주장과는 다른 진실이 드러나 또 한 번 충격을 예고한다.부부의 끝없는 충격적인 사연에 서장훈은 “다른 별에 와 있는 것 같다”, 박하선은 “악몽이 끝나지 않고 있는 것 같다”라며 지친 심경을 드러냈다는 후문. 특히 박하선은 남편에게 "정말 쓰레기세요?"라며 분노했고, 서장훈도 "둘 다 미쳣냐고요"라며 화를 참지 못했다.끝없는 폭로와 반전이 이어진 18기 두 번째 부부의 가사조사는 이날 오후 10시 30분 방송되는 ‘이혼숙려캠프’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr