사진=텐아시아DB

사진제공=SBS Plus

개그우먼 김지민이 신인 시절 위계질서 속에서 겪었던 트라우마를 꺼내놓으며 스튜디오를 술렁이게 만들었다.오는 10일 방송되는 SBS Plus '이호선의 사이다' 7회에서는 퇴사 욕구를 불지피는 직장 빌런 사연들이 공개된다. 반복되는 실수 뒤에 눈물로 상황을 모면하는 후배부터 권력과 위계로 주변을 압박하는 상사까지, 현실 직장인의 감정을 자극할 사례들이 이어져 분노를 유발한다.특히 김지민은 선후배 간 질서가 뚜렷한 개그맨 환경을 언급하며 "이거 지금 직장 생활이랑 너무 비슷하다"고 말해 공감을 자아낸다. 이어 김지민은 "신인 시절, 겨우 쉬는 주말마다 불러서 자기 코너 아이디어를 짜게 하는 선배가 있었다"라며 "완전 셔틀처럼 움직였다"고 토로한다. 이에 이호선은 곧바로 "이건 선후배 문제가 아니라 전형적인 권력형 갑질"이라고 선을 그은 후 선배를 향한 사이다 일침을 터트려 모두를 후련하게 한다.또 김지민은 "말 안 듣던 후배가 있었는데, 내가 준비해 놓으라 한 걸 계속 안 해왔다"라는 경험담을 꺼내놓으며 "나는 원래 '지금 같이 빨리 하자'라고 넘어가는 편이었는데, 어느 날 한마디를 했더니 도리어 '선배님도 아무것도 안 하시잖아요'라는 말을 들었다"고 털어놓는다. 결국 김지민은 참다못해 자리를 박차고 나왔고, 뒤늦게 사과하려고 달려오는 후배의 모습이 "아직까지도 트라우마로 남아있다"고 말해 분위기를 얼어붙게 한다. 이후 이어진 김지민과 후배의 관계를 듣던 이호선은 "이 바닥이 왜 쉽지 않은지 단번에 보여주는 사례"라며 안타까움을 드러낸다.그런가 하면 김지민은 "저도 남 얘기하는 거 좋아한다"라는 뜻밖의 고백을 던져 이호선을 당황하게 한다. 김지민이 이내 이호선을 향해 "저 심리 상담 좀 해달라"고 다급히 요청하기도 한다고. 과연 김지민의 사연은 무엇일지, 이호선은 어떤 사이다 처방을 내렸을지 관심이 쏠린다.'이호선의 사이다'는 매주 토요일 오전 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr