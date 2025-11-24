명문대 출신 '불륜 의혹' 유부녀, 임신 아닌 성병이었다…"마약 중독 같아" 충격적 실체('탐비')

사진제공=채널A '탐정들의 영업비밀'

'탐정들의 영업비밀'이 능력·외모·심성까지 완벽했던 유부녀가 숨기고 있던 충격적인 실체를 추적한다. 이에 대해 김풍은 "역겹다"며 경악을 금치 못한다.24일 밤 9시 30분 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '사건 수첩'에서는 한 남성이 "6개월간 부부 관계가 없었는데 아내가 임신을 한 것 같다"며 탐정단을 찾아온다.의뢰인의 아내는 명문대 출신에 동시통역사로 활동하며 경제력까지 갖춘 데다, 가정에도 충실한 완벽 그 자체였다. 그러나 어느 날, 의뢰인은 아내가 "두 달 넘게 생리를 하지 않는다"고 지인과 통화하는 것을 우연히 듣고 머릿속이 새하얘졌다. 그가 그토록 충격에 빠진 이유는, 아내와 6개월 넘게 부부 관계가 단절된 상태였기 때문이었다. 믿었던 아내가 다른 남자의 아이를 가진 건 아닐까, 불안과 공포에 휩싸인 그는 탐정단에게 조사를 의뢰하게 됐다.그러나 조사 결과, 의뢰인 아내의 진단명은 임신이 아닌 '성병'으로 밝혀졌다. 이를 들은 의뢰인은 곧바로 아내의 외도를 의심하며 몰아붙였다. 하지만 아내는 "나도 모르는 일"이라며 억울함을 호소한다. 일일 탐정 정미녀는 "과거 대중목욕탕에 갔는데 물이 깨끗하지 않아 여성 질환을 앓은 적이 있다"며 성병은 성관계뿐 아니라 수건, 공용 시설 등 다양한 경로로 감염될 수 있다는 사실을 언급한다. 이에 오히려 의뢰인이 아내에게 바이러스를 옮겼을 수도 있다는 의혹이 강하게 제기되며 상황은 급반전된다.그런데 얼마 뒤, 의뢰인의 아내가 낯선 중년 여성으로부터 두툼한 돈뭉치를 건네받는 장면이 포착되면서 사건은 또다시 의문의 소용돌이로 빠져든다. 의뢰인의 아내가 감추고 있던 충격적인 실체에 데프콘은 "새로운 종류의 마약 중독 같다"며 혀를 내두른다. 정미녀는 "지인이라면 손절하고 싶다"며 망연자실한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr