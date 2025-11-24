스트레이 키즈/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 2025년의 대미를 장식하는 신보로 글로벌 호성적을 거두고 있다.스트레이 키즈는 지난 21일 새 앨범 SKZ IT TAPE(스키즈 잇 테이프) 'DO IT'(두 잇)과 더블 타이틀곡 'Do It', '신선놀음'을 발매했다. 앨범은 21일 자 월드와이드, 유러피안 아이튠즈 앨범 차트 1위로 진입했고 싱가포르, 캐나다, 프랑스 등 누적 기준 해외 37개 지역의 아이튠즈 앨범 차트 정상에 올랐다. 신곡 'Do It' 역시 월드와이드, 유러피안 아이튠즈 송 차트 1위로 첫 등장했고 브라질, 스웨덴, 태국 등 해외 20개 지역의 아이튠즈 송 차트 정상을 차지했다. 이로써 스트레이 키즈는 월드와이드, 유러피안 아이튠즈 앨범 및 송 차트 1위를 싹쓸이했다.글로벌 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서도 커리어 하이를 달성했다. 이들은 앞서 스포티파이가 한 주간 유저들의 프리세이브 수를 기준으로 순위를 매기는 '카운트다운 차트 글로벌 톱 10'에서 K팝 앨범 최초는 물론 3주 연속 1위에 오른 데 이어 앨범 발매 전 프리세이브 수를 기반으로 유저들의 관심도를 보여주는 지표인 '스포티파이 카운트다운'에서 K팝 앨범 최초로 100만 회를 기록한 바 있다.타이틀곡 'Do It'은 21일 자 스포티파이 데일리 톱 송 차트 글로벌에서 333만 회 이상의 재생 수를 기록하며 자체 최고 순위인 11위, 미국에서도 종전 최고 순위인 'CEREMONY'(세리머니)의 49위를 큰 폭으로 끌어올린 13위에 안착하며 그룹 새 역사를 썼다. 더블 타이틀곡인 '신선놀음' 또한 데일리 톱 송 차트 글로벌과 미국에서 각각 23위와 49위에 이름을 올렸다. 음반은 발매 당일 한터차트 기준 149만 장의 판매고를 올리며 하루 만에 밀리언셀링을 달성했고 한터차트의 주간 피지컬 앨범 차트(2025.11.17~11.23)와 써클차트의 주간 리테일 앨범 차트(2025.11.16~11.22) 1위를 석권했다.'Do It' 뮤직비디오는 21일 오후 4시경 유튜브 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드 1위에 등극했고 24일 오전까지 나흘째 정상 자리를 지키고 있다. 디스토피아로 변한 서울을 '현대판 신선' 스트레이 키즈가 빛과 에너지로 물들이는 과정을 그린 이번 뮤직비디오는 반복되는 후렴구에 맞춰 축제 분위기로 변화하는 공간 연출과 여덟 멤버의 강렬한 퍼포먼스가 보는 재미를 더하며 유튜브 뮤직비디오 조회 수 3100만 회를 돌파했다.스트레이 키즈는 24일 오후 2시(미국 동부시간 기준 0시) 디지털 싱글 'Do It (Remixes)'(두 잇 (리믹시즈))를 발표하고 흥행 질주에 가속 페달을 밟는다. 해당 디지털 싱글에는 'Do It' 오리지널 버전을 비롯해 오버드라이브(Overdrive), 터보(Turbo), 스페드 업(Sped Up), 슬로우드 다운(Slowed Down), 인스트루멘털(Instrumental) 버전까지 'Do It'을 더욱 다채롭게 즐기는 리믹스 버전 총 6곡이 수록된다. 음원과 함께 더블 타이틀곡 중 하나인 'Do It (Overdrive Version)'의 뮤직비디오도 공식 SNS 채널을 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr