이미지 크게보기 사진 = MBN '김주하의 데이앤나잇'

이미지 크게보기 사진 = MBN '김주하의 데이앤나잇'

아나운서 김동건이 숨겨온 가족사를 고백했다.22일 방송된 MBN 예능프로그램 '김주하의 데이앤나잇'(이하 '데이앤나잇') 첫 회에는 김동건 아나운서가 게스트로 출연했다.이날 방송에서 김동건은 "평야에서 태어나 황해도에서 거주했다"며 "3살 때 어머니가 돌아가시고 우리 어머니의 언니, 큰 이모가 형과 나를 호적에 올려서 자식으로 키워주셨다"고 털어놨다.이어 그는 "생모는 3살 때 돌아가시고, 제 아버지는 6·25 전쟁 때 납치당해 갔다. 저는 어머니가 여러 명이다"고 고백해 안타까움을 안겼다.'소원은 단 하나'였다며 김동건은 "언젠가 기자들이 자꾸 물어봐서 그랬다. 내가 죽기 전에 우리 어머니 묘를 한번 가봤으면 좋겠다고. 내가 지금 서울 와서도 돌아가신 분들 제사를 지내러 가면 주인 없는 묘가 있다. 그런 묘는 잡초가 무성한데 우리 어머니 묘도 그럴 것 같다"고 어머니에 대한 그리움을 드러냈다.올해 86이라고 밝힌 김동건은 "우리 어머니가 3살 때 돌아가셨는데 내가 86이다. 80년 넘게 방치되어 있을 어머니의 산소를, 어머니 아버지를 한 번도 뵙지를 못했으니까 묘지를 꼭 보고 싶다"고 묘지를 찾고 싶다고 말했다.이를 듣던 MC 김주하가 "이산가족 방송을 진행하면서 계속 생각났을 것 같다"고 묻자 김동건은 "만나면 울고불고하는 사람들 보면 속으로 '정말 행복하겠다. 울지 마라'고 말했다. 난 만나고 싶어도 만나지도 못하는데"며 가족을 향한 오래 품어온 그리움을 전했다.한편, 김동건 아나운서는 1963년 동아방송 아나운서로 데뷔한 후 '이산가족을 찾습니다' 를 138일 생방송으로 진행했고, 40년간 '가요무대'를 지켜오는 등 63년 최장수 MC 계의 거장이다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr