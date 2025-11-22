사진 = 장원영 인스타그램

아이브 장원영의 상큼한 비주얼이 놀라움을 자아냈다.최근 장원영은 자신의 인스타그램에 "원영이가 없써요"라는 멘트와 함께 최근 인기 중인 과자 속 이름 찾기를 하는 모습을 공개했다.사진 속 장원영은 화이트 미니 원피스에 긴 생머리를 늘어뜨리고 사랑스러운 분위기를 자아냈다. 바닥에 앉아 과자를 먹으며 입을 살짝 내민 표정은 마치 인형을 보는 듯한 청순함과 귀여움을 동시에 드러낸다. 맑은 피부와 또렷한 눈매, 장난기 어린 포즈가 어우러져 보는 이들의 시선을 단숨에 사로잡았다.팬들은 "매일 공주님 봐도 질리지가 않아", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "원영이가 이렇게 도와주는데 과자 회사 뭐해", "원영 공주님 어떻게 이렇게 귀여울 수가 있어" 등의 댓글을 남기며 폭발적인 반응을 보였다.앞서 지난 12일 장원영이 국내 대표 부촌으로 꼽히는 한남동 유엔빌리지의 고급빌라를 지난 3월 137억원에 전액 현금으로 매수했다는 소식이 전해져 화제를 모았다.장원영은 다양한 활동으로 대중들의 사랑을 받고 있다. 2004년생으로 21세인 장원영은 '100억 몸값'으로 알려진 변우석의 광고 갯수를 따라 잡을 것으로 보인다. 장원은은 올해에만 우리은행, Malto, 빙그레, 다이슨, 데싱디바, 배러, JIM BEAM, 뉴발란스 등 다양한 브랜드의 앰버서더로 활약하며 광고계를 장악하고 있다. 뷰티, 패션, 식품, 금융, 주류 등 다양한 브랜드 모델로 활동 중인 장원영은 모든 영역을 접수한 넘사벽 '광고 퀸' 행보로 대체 불가한 영향력을 아낌없이 발휘하고 있다.한편 장원영이 속한 아이브는 최근 미니 4집 'IVE SECRET'(아이브 시크릿) 활동을 성료했고 10월 31일부터 11월 2일까지 사흘간 서울 KSPO DOME에서 두 번째 월드투어 'IVE WORLD TOUR SHOW WHAT I AM'(아이브 월드 투어 쇼 왓 아이 엠)을 성료했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr