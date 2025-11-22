사진 = 오나라 인스타그램

배우 오나라가 고혹한 비주얼을 자랑했다.최근 오나라는 자신의 인스타그램에 "의상에 용기 내 봤어요"라는 멘트와 사진을 게시했다.사진 속 오나라는 오나라는 독특한 텍스처의 핏 드레스를 완벽하게 소화하며 압도적인 분위기를 자아냈다. 구조적인 라인이 강조된 실루엣이 우아함과 카리스마를 동시에 드러냈고 매끄럽게 떨어지는 헤어와 고급스러운 이어링이 완벽한 조화를 이뤘다. 거울 앞에서 귀걸이를 착용하는 순간에도 여유로운 미소를 머금은 모습이 프로페셔널한 매력을 더했다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "어머 언니 넘이뻥", "화이팅", "섹시해요", "몸매 미쳤다" 등의 댓글을 남기며 폭발적인 반응을 보였다.한편 1974년생으로 올해 51세인 오나라는 1997년 뮤지컬 '심청'으로 데뷔했으며, 현재 배우 출신 교수 김도훈과 무려 25년째 열애를 이어오고 있다. 앞서 오나라는 한 인터뷰에서 김도훈에 대해 "서로 특별하게 말하지 않아도 어떤지 다 아는 사이"라면서 "20년이 지나도 너무 좋다는 게 문제"라고 말해 눈길을 끌었다. 이어 "20년이라는 게 싫은데 억지로 만날 수 없는 기간이고 좋으니까 만나는 거 같다"며 "남자친구랑 대화하는 게 제일 재미있고 스케줄 끝나고 빨리 만나고 싶다"고 말하기도 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr