사진=텐아시아DB

사진=이이경 SNS

사진=JTBC

사진=신봉선 유튜브 채널

사진=텐아시아DB

이이경이 지난 21일 자신의 SNS를 통해 MBC '놀면 뭐하니?' 측을 향한 서운한 감정을 직접 드러내면서, 과거 프로그램에서 하차했던 정준하의 발언이 다시 주목받고 있다.이날 이이경은 사생활 루머 논란 후 처음으로 SNS에 입장을 남겼다. 그는 '놀면 뭐하니?' 하차 과정과 관련해 "(루머 유포자가) 하루 만에 조작이라고 하고 사라졌지만, 그로 인해 예능에서 하차 권유를 받았고 저희는 자진 하차를 선택하게 된 것"이라고 설명하며, 본인의 판단이라기보다 제작진의 결정이 작용했다는 점을 암시했다.그는 자신을 신뢰하고 지지해준 프로그램으로 ENA·SBS Plus '나는 솔로', 티캐스트·E채널 '용감한 형사들', tvN '핸썸가이즈'를 언급했지만, '놀면 뭐하니?'와 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'는 거론하지 않았다.이이경의 글이 확산하자, 과거 '놀면 뭐하니?'에서 하차했던 정준하의 사례가 다시 소환됐다. 정준하는 2023년 6월 189회 방송을 끝으로 신봉선과 함께 고정 멤버 자리에서 물러났다.이후 JTBC '아는 형님'에 출연한 정준하는 "너희도 조심해라. 한두 명"이라고 말하며, "PD가 갑자기 '차 얻어 타고 가도 되냐'고 하면 차 태우지 마라. 거기서 잠깐 이야기 좀 하자고 했다가 그렇게 됐다"고 밝혀, 본인의 하차 역시 권유 형식이었다는 뉘앙스를 내비쳤다.정준하는 유튜브 채널 'ㄴ신봉선ㄱ'에서도 당시 심경을 털어놨다. 신봉선이 "선배님(정준하) 하차 얘기 듣고 일주일간 술독에 빠져 살았다"고 하자, 그는 "일생일대로 술을 제일 많이 먹었다"고 답하며 힘들었던 시기를 인정했다.신봉선이 "선배님 울었지 않냐"고 묻자 정준하는 "난 운 게 아니라 통곡했다. 목요일이 녹화하는 날인데 집에 못 있겠더라. 할 거리를 만들려고 했다"고 당시 상황을 회상했다.함께 하차한 신봉선은 유튜브 '미선 임파서블'에서도 프로그램을 떠나며 느낀 아쉬움을 드러냈다. 박미선이 "항상 예능 할 때 느끼는 거는 다 같이 끝나면 제일 좋은데 그게 안 되기 때문에 당하는 사람 입장에서는 서운한 부분이 있다"고 말하자, 신봉선은 "언짢은 부분은 분명히 있다"고 공감했다.5월에는 박진주와 미주도 하차했다. 당시 시청자들 사이에서는 "여자 멤버들만 쏙 뺐네"라는 반응이 나왔다. 이후 미주는 7월 한 유튜브 콘텐츠에서 "섭섭하지만, 차라리 잘된 거라고 생각한다"고 심정을 전해, 그의 하차 역시 완전한 자발적 결정이 아니었다는 추측을 더욱 키웠다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr