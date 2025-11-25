사진=코스모폴리탄

연세대학교 의류환경학을 졸업했다고 알려진 배우 박규영이 올해로 15회를 맞이한 '코스모 뷰티 어워즈' 스페셜 북 커버를 장식했다. 최근 박규영은 박형식과 함께 새 드라마 '각잡힌 로맨스'의 주인공으로 캐스팅됐다고 알려졌다.박규영의 거침없는 대세 행보가 이어지는 중이다. 그는 시대를 대표하는 뷰티 아이콘들이 거쳐 간 '코스모 뷰티 어워즈' 스페셜 북 커버 스타로 선정, 대체 불가한 워너비 아이콘의 위엄을 선보였다.박규영은 '코스모 뷰티 어워즈 2025'의 베스트 헤어 디바이스 부문 1위를 차지한 다이슨과 함께 한 편의 영화 같은 화보를 완성했다. 이번에 공개된 화보 속 그는 눈부신 존재감을 활짝 꽃피웠다. 특히 화려함이 절제된 스타일링과 심플한 배경에서도 박규영만의 독보적인 감성이 물씬 느껴져 시선을 사로잡기도.그는 마치 작품 속 인물을 연기하듯 시네마틱한 분위기를 연출했다. 섬세한 표현력이 바탕이 된 표정과 다채로운 포즈는 화보 컷을 한층 풍성하게 채웠는가 하면, 도회적인 시크미부터 부드러운 카리스마 등 다양한 매력까지 더해져 한층 감각적인 결과물을 탄생시켰다.현재 박규영이 패션계와 뷰티계를 아우르며 종횡무진 활약하고 있는 만큼, 그의 스타일링에도 관심이 높아졌다. 빛의 각도에 따라 은은한 윤기가 흐르는 그의 헤어 스타일은 다이슨 에어랩 코안다2x™ 멀티 스타일러 앤 드라이어로 연출한 것으로 알려져 많은 이의 이목이 쏠렸다.박규영의 더 많은 화보는 '코스모폴리탄' 뷰티 어워즈 북과 '코스모폴리탄' 코리아 웹사이트를 통해서 만날 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr