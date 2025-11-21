남편은 6개월 만에 백수 생활 끝… ♥장영란, 쉴 틈 없는 워킹맘
방송인 장영란이 쉬는 날 일과를 공개했다.

최근 장영란의 개인 계정에는 "하루 쉬는 날 퉁퉁 부운 얼굴로 그냥 집안에 들어오는 햇살이 너무 이뻐서 셀카 찍고 무지 바쁘게 움직였답니다. 잠깐 허리 펴고 잠깐 창밖을 보니 벌써 저녁이네요. 쉬는 날이 더 바쁜 워킹맘입니다. 오늘도 토닥토닥 고생하셨어요"라는 문구와 함께 여러 장의 사진이 게재됐다.
장영란은 2021년 개원한 한창의 한방병원을 4년 만에 양도로 처분했다고 밝혔다. 장영란은 남편의 병원에서 이사로 재직하며 일을 돕기도 했다. 그러나 남편은 다시금 개원 소식을 알렸다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

