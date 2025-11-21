사진=원지 SNS

여행 유튜버 원지(37·이원지)가 열악한 직원 처우 논란에 고개를 숙였다.원지는 지난 20일 자신의 유튜브 채널에 "금일 업로드 됐던 '6평 사무실 구함' 영상에서 사무실 환경 관련하여 시청에 불편을 끼쳐드려 진심으로 사과드립니다"라고 입을 뗐다.앞서 원지는 이날 유튜브 채널 '원지의 하루'를 통해 사무실을 소개했다. 그러나 지하 2층에 위치한 6평 규모의 협소한 공간이었다. 창문도 없었고, 그 공간에 3명의 직원이 함께 근무해야 하는 환경이라는 점이 부각되며 논란이 일었다. 사청자들은 "이 공간에서 일하면 숨 막혀 죽을 것 같다", "닭장 아니냐", "너무 열악하다" 등 비판과 우려를 쏟아냈다.이에 원지는 "무 공간이 있는 건물에 사무실, 뷰티샵, 식당, 판매시설 등 다양한 업종이 입주해 있어 건물 전체가 환기 시스템을 통해 공기가 순화되도록 설계되어 있다고 들었다. 때문에 별도의 창문이 없어도 큰 문제를 끼치지 않을 것으로 판단했다. 그래서 다른 요소들과 종합해 해당 장소를 첫 사무실로 계약하게 됐다"고 설명했다.사과문에서 원지는 "아무래도 영상만으로 전체 건물의 환기 시스템이나 구조가 충분히 전달되지 않아 실제 환경과 다소 다르게 받아들여질 여지가 있었던 것 같다"며 "이로 인해 같은 건물을 사용하시는 분들께도 오해나 불편이 생길 수 있다고 생각돼 해당 영상은 비공개 처리하기로 결정했다"고 전했다.그러면서 원지는 "첫 사무실이다 보니 미숙하고 부족한 부분이 많은 것 같다. 남겨주신 의견들을 적극 수용해 앞으로 더 나은 방향으로 발전해나가는 모습을 꼭 보여드리겠다"고 고개를 숙였다.한편 원지는 102만명의 구독자를 보유하고 있다. 2016년부터 여행 유튜버로 활동해왔다. 곽튜브, 빠니보틀과 함께 ENA '지구마불 세계여행' 시즌1~2에 출연하기도 했다. 지난 1월에는 깜짝 결혼 발표를 하기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr