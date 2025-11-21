사진=tvN

2012년부터 최수영과 공개 연애 중인 정경호가 '프로보노'에서 압도적인 기세로 법정을 평정한다.tvN 새 토·일 드라마 '프로보노'가 캐릭터 포스터를 통해 모두를 납득시킬 '끝장 변론'의 주인공 강다윗(정경호 분)의 화려한 법정 플레이를 예고하고 있다.12월 6일(토) 밤 9시 10분 첫 방송 될 '프로보노'는 출세에 목맨 속물 판사가 본의 아니게 공익변호사가 되어 초대형 로펌 구석방, 매출 제로 공익팀에 갇히면서 벌어지는 좌충우돌 휴먼 법정물 드라마.포스터 속 강다윗은 뜻밖의 모습으로 시선을 사로잡는다. 변호석을 벗어나 판사석 앞에 자리한 데 이어 법정의 최종 결정권을 상징하는 판사 봉을 손에 쥐고 강렬한 카리스마를 발산하고 있는 것.상상조차 못 할 대담한 행보임에도 강다윗의 얼굴에는 일말의 망설임도 느껴지지 않아 호기심을 돋운다. 오히려 확신에 찬 눈빛 속에는 법정의 흐름을 자신이 주도하겠다는 자신감과 포부가 고스란히 느껴진다.여기에 "이해가 안 가면 외우세요, 내 사전에 패배란 없습니다!"라는 문구는 강다윗의 화끈한 승부사 기질을 직감하게 만든다. 이에 법정 위에서 한층 선명해질 강다윗의 존재감에 기대가 쏠린다.'프로보노'는 판사 시절의 경력을 무기 삼아 법정을 종횡무진하는 강다윗의 이야기로 짜릿한 카타르시스를 선사할 예정이다. 판사의 연륜과 경험으로 무장한 강다윗이 어떤 법정 플레이를 펼치게 될지 그의 행보에 관심이 집중된다.판사조차 감탄하게 만들 실력의 공익변호사 정경호의 첫 변론은 다음 달 6일(토) 밤 9시 10분 '프로보노'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr