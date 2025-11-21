[종합] 이지혜, 인중축소술 후 얼굴 부자연스러워졌다…대국민 사과 "민폐 죄송"('관종언니')

사진=유튜브 '밉지않은 관종언니' 영상 캡처

가수 이지혜가 인중 축소술을 했다고 고백하며, 부자연스러운 현재 얼굴로 방송하는 것에 대해 사과했다.20일 이지혜의 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 '고민 많이 했는데.. 공개 하기로 결심했어요'라는 제목의 영상이 게시됐다.이지혜는 유튜브 제작진을 집으로 급히 불렀다. 원래는 라면 축제에 가기로 했던 이들. 제작진은 "촬영 취소되고 무슨 일이냐"라고 말했다. 이지혜 남편 문재완은 라면축제에 못 간 아쉬움을 표했다.제작진은 마침내 이지혜를 마주했고, "사진보다는 (낫다). 사진은 쥐 같이 찍혔다. 잘됐다. 사실 전부터 사람들이 댓글에 인중 얘기 많지 않았냐"고 했다. 이지혜가 인중 축소술을 한 것. 이지혜는 "약간 품평회 같다. 발음도 샌다"라고 이야기했다. 문재완을 보곤 "내 얼굴 보더니 하향세 탈 거라고 저주를 퍼붓더라"고 하소연했다. 제작진은 "코에 힘주고 계신 거 아니잖나"라며 "사진보다 안 심하다. 토끼, 쥐 같다는 얘기 다 나왔다"고 전했다.이지혜는 다소 심각해진 얼굴로 아이들에게도 "너네 좀 나가 있어라"며 "엄마 지금 심각하다. 방송을 더 할 수 있느냐 없느냐 기로에 섰다"고 진지하게 말했다. 이어 "어제 녹화를 했는데 얼굴이 예뻐진 건 예뻐졌다는 건데 발음이 샌다. 나는 진행을 하잖나. 말을 하는 거잖나. 발음이 중요한데 샌다. '이건 아니다' 싶더라. 그건 프로답지 못한 거다. 새 프로그램 녹화를 했는데, 작가님에게 너무 죄송하다고 했다"고 털어놨다.이지혜는 인중 부분이 제대로 움직이지 않고 발음도 약간 새는 상태였다. 그는 "내가 당분간 방송하면서 약간 발음이 샐 수 있고 얼굴 이미지가 달라져서 불편함을 느낄 수 있는 상황들이 벌어질 수 있으니 사전에 죄송하다는 말씀드리고 싶다"고 사과했다. 이어 "요즘 인중축소술 유행이라더라"며 "거짓말 안 하고 내가 인중이 4cm다. 나이가 들면서 더 길어진 것도 있다"라고 토로했다. 또한 "실리프팅 시술 영상 댓글 중에 인중축소술을 하라는 댓글이 눈에 듸더라. 화룡점정인 거다. 내가 콤플렉스라 인중을 줄이고 싶었는데, 그때 많이 흔들렸다. 그전부터 하고 싶었는데 용기 못 냈다가 실리프팅으로 자신감을 얻어서 욕심을 부린 거다"고 털어놨다.제작진은 "다 안 밝히고 잘 하던데 선배님은 왜 자꾸 밝혀질까"라며 의아해했다. 이지혜는 "내가 그것도 분석해봤다. 내가 잠이 안 왔다"며 "한두 달 정도 시간만 있어도 '다이어트했다'라고 할 수도 있는데, 일단 내 직업 자체가 그렇게 오랫동안 쉴 수도 없다. 내 성격상 달라졌는데 거짓말 못하는 건 불편하다. 그걸 다 떠나서 사람들에게 피해 주는 걸 못 참겠다. 내가 게스트가 아닌 진행하는 입장에서 내 발음이나 얼굴 때문에 다른 사람들을 방해하거나 민폐 주는 건 아니잖나. 그건 아니다"라고 밝혔다.원래 예정됐던 라면 축제 촬영 취소에 대해서는 "얼굴이 달라졌는데 막 라면 먹고 아닌 척 하는 게 부끄러운 거다. 그래서 취소한 거다"고 해명했다. 제작진이 "우리는 그렇게 하자고 하지 않았나"라고 하자, 이지혜는 "너네는 그래서 안 된다. 사람이 가식으로 살면 안 된다. 너네처럼 하면 우리 남편 말대로 진짜 하향세다"라고 자폭해 웃음을 안겼다.성형에 대해서도 이지혜는 "이번에 크게 깨달았다. (딸들이) 엄마의 영향을 받지 않나. 엄마가 자꾸 붕대 감고 나타나면 얼굴이 달라지면, 지금은 아직 다 인지를 못 하겠지만 영향이 가겠다 싶었다. 그때 '아차' 싶더라. 정신이 번쩍 들었다"고 털어놓았다. 이어 "이게 쉽게 결정한 건 아니다. 1년 전부터, 오래 전부터 생각했다. 그럼에도 불구하고 '이건 아니다' 생각했다"고 말했다. 그러면서 "남 탓 할 거 없다. 다 내 탓이다. 방송하면서도 민폐가 될까봐 사전에 죄송하단 말씀드리고 싶다"고 사과하며 "방송하는 사람으로는 2주는 안 된다. 한 달 후면 좋아지지 않을까 싶다"고 말했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr