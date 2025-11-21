‘주영훈♥’ 이윤미, 출산 직후에도 붓기 0…갓난 아이 안고 추억 남기기
배우 이윤미가 과거를 추억했다.

이윤미는 최근 자신의 소셜미디어에 "예쁜 우리 라엘이. 아기 때부터 엄마랑 화보 촬영했는데 벌써 이렇게 컸다. 추억 소환"이라는 글을 올렸다.
공개된 사진 속 이윤미는 아이 출산 후 얼마 안된 시점에서 함께 화보 촬영을 했던 모습.

한편 이윤미는 2006년 작곡가 주영훈과 결혼해 슬하에 세 딸을 두고 있다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

