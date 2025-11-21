‘주영훈♥’ 이윤미, 출산 직후에도 붓기 0…갓난 아이 안고 추억 남기기

배우 이윤미가 과거를 추억했다.이윤미는 최근 자신의 소셜미디어에 "예쁜 우리 라엘이. 아기 때부터 엄마랑 화보 촬영했는데 벌써 이렇게 컸다. 추억 소환"이라는 글을 올렸다.공개된 사진 속 이윤미는 아이 출산 후 얼마 안된 시점에서 함께 화보 촬영을 했던 모습.한편 이윤미는 2006년 작곡가 주영훈과 결혼해 슬하에 세 딸을 두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr