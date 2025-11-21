사진=이사배 유튜브 채널

사진=이사배 SNS

사진=이사배 유튜브 채널

뷰티 크리에이터 이사배가 쌍커풀 수술을 직접 고백했다.이사배는 지난 20일 자신의 인스타그램 스토리에 "쌍수한 거 아무도 몰라봐줘서 직접 썰 풀어 봤어요"라는 문구와 함께 하나의 링크를 게재했다.링크 속 영상에서 이사배는 "나 뭐 달라진 거 없어?"라고 말문을 열었다. 이어 이사배는 "아니 여러분 왜 몰라요?", "이렇게 감쪽같이 속일 마음이 아니었고 한 명이라도 알아채면 공개하려 했는데 아무도 모르신다"라며 쌍커풀 수술을 고백했다.한편 이사배는 2015년부터 10년 동안 뷰티 크리에이터로 활동하는 중이다. 264만명의 구독자를 보유하면서 메이크업 꿀팁을 비롯 다양한 연예인들을 게스트로 모시며 콘텐츠를 제작 중다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr