이미지 크게보기 사진 = JTBC '이혼숙려캠프'

이미지 크게보기 사진 = JTBC '이혼숙려캠프'

이미지 크게보기 사진 = JTBC '이혼숙려캠프'

'이혼숙려캠프' 캠프 사상 최초로 심리 생리 검사가 중단됐다.20일 방송된 JTBC 예능 '이혼숙려캠프'에서는 17기 캠프 첫 번째 부부의 가사조사가 공개됐다.이날 방송에서 17기 첫 번째 부부는 '가출 부부'였다. 남편은 아내의 외도와 상습적인 가출을 문제 삼았고, 아내는 남편의 가부장적인 태도와 폭력으로 인해 지쳐있는 상태라고 밝혔다.특히 남편에게 아내는 "첫째를 가졌을 때 홀몸도 아니었는데 밀치고 때렸다. 119에 실려간 적도 있고, 경찰도 불렀다"고 남편의 폭력을 언급했고, 남편은 "아내가 많이 게으르다"며 아내를 단점을 토로했다.이에 MC 서장훈은 "남편이 아까 아내에게 무릎 꿇고 사과해야 된다고 했는데 본인이 무릎 꿇고 진심으로 사과를 해야 한다"고 일침을 날렸다. 또한 아내는 "3살 아들을 변을 못 가린다고 집어던지지 않았냐"며 충격적인 이야기를 꺼냈다.서장훈은 "30살이 아니라 3살이다. 부모라고 할 수 있냐"며 분노했다. 아내는 또한 암 투병으로 가출한 사실도 털어놨다. 그는 "암 투병 판정을 받고 가출했고, 여동생이 남편에게 암이라는 사실을 전했다"고 말해 안타까움을 자아냈다.이어 방송 말미 아내의 심리 생리 검사 장면이 공개됐고, 아내는 "잠시만요"라며 돌연 검사 장소를 나가버렸다.제작진에게 "도저히 못하겠다. 여기서 끝내자고 해라"며 중도 퇴소 의사를 전했고, 또한 "지금 도망가고 싶다"며 못 견디겠다고 말해 무슨 일이 일어난 것인지 궁금증을 더했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr