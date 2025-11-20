스트레이 키즈 / 사진 제공=JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 스포티파이에서 새로운 기록을 세웠다.스트레이 키즈가 11월 21일 발매하는 SKZ IT TAPE(스키즈 잇 테이프) 'DO IT'(두 잇)은 최근 글로벌 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 앨범 발매 전 프리세이브 수를 기반으로 이용자들의 관심도를 보여주는 지표인 '스포티파이 카운트다운' 100만 회를 달성했다. 이는 K팝 앨범 최초이자 테일러 스위프트의 'The Life of a Showgirl', 테임 임팔라의 'Deadbeat'를 잇는 역대 세 번째 기록이다.이와 더불어 앨범은 스포티파이가 한 주간 유저들의 프리세이브 수를 기준으로 순위를 매기는 '카운트다운 차트 글로벌 톱 10'에서 3주 연속 정상을 차지했다. 지난 5일 자 차트에서 첫 1위를 달성하며 'K팝 앨범 최초' 성과를 거둔 데 이어 19일 자까지 정상을 찍으며 발매 직전 흥행 에너지를 최대로 끌어올렸다.SKZ IT TAPE는 스트레이 키즈가 보여주고 싶은 가장 뜨겁고도 확실한 무드를 음악을 통해 펼쳐내는 앨범이다. 이 앨범에는 더블 타이틀곡 'Do It'과 '신선놀음'을 비롯해 'Holiday'(홀리데이), 'Photobook'(포토북), 'Do It (Festival Version)'(두 잇 (페스티벌 버전))까지 총 5곡이 수록되며 이번에도 그룹 내 프로듀싱 팀 쓰리라차(3RACHA)의 방찬, 창빈, 한이 전곡 작업을 맡았다.한편, 스트레이키즈의 'DO IT'은 오는 21일 오후 2시(미국 동부시간 기준 0시) 각종 음원 사이트를 통해 정식 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr