박나래 '55억 자택' 절도 피해에…"집에 도둑 안 들게 해줘" 간절한 기도 ('홈즈')

사진 제공=MBC '구해줘! 홈즈'

주우재가 55억 자택 절도 피해를 입은 박나래를 위해 소원을 빈다.20일 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'(연출:정다히,남유정,허자윤,김성년/이하 '홈즈')에서는 그룹 위너의 강승윤이 낭만가득 감성임장을 떠난다.이날 방송은 짧아진 가을의 끝을 잡고 음악이 있는 감성임장을 떠난다. 김숙은 "앞으로 점점 더 짧아질 가을을 제대로 느껴보기 위해 감성임장을 준비했다"고 감성임장의 취지를 밝힌다. 낭만가득 감성임장은 가수 강승윤과 덕팀장 김숙 그리고 주우재가 함께 한다.서울시 종로구 부암동에 도착한 세 사람은 부암동 주민들의 산책길 백사실 계곡으로 향한다. 도심 속이라 믿기지 않는 녹음에 주우재는 "제가 서울에서 본 곳 중에 제일 신기한 동네에요"라며 감탄사를 연발한다. 산책로 끝 계단에 올라선 세 사람은 조용한 주택가 골목에 위치한 사찰을 발견한다.마치 카페처럼 잘 꾸며진 도심 속 사찰에 호기심이 발동한 세 사람은 법당 안까지 들어가 각자 소원을 빈다. 주우재는 "동민이 형, 눈물 그치게 해주세요. 나래 누나, 도둑 안 들게 해주세요"라고 빌어 두 사람을 흐뭇하게 만들었다는 후문이다.세 사람은 주지스님과 티타임을 갖는가 하면, 즉석에서 부동산 상담도 요청했다고 한다. 특히, 강승윤은 새로운 거처에 대해 자세히 물어봤다고 한다. 이후 세 사람은 사찰에서 제공한 국수를 시식한다. 고기가 들어가지 않은 사찰식 국수를 맛 본 세 사람은 "너무 맛있다", "인생 국수”를 외치며, 푹풍 흡입했다고 한다. 이 모습을 지켜보던 '홈즈' 코디들은 군침을 흘리며 입맛을 다셨다고 한다.이어 세 사람은 가을 노래와 잘 어울리는 용산구의 소월길을 걷는다. 노랗게 색깔 옷을 입은 가로수 등장에 박나래는 "제 산책 코스입니다"라고 소개한다. 이들은 소월길을 지나 해방촌에 도착, 지층부터 옥탑까지 총 5개층 건물인 통 매물을 소개한다. 2층과 옥탑은 집주인이 거주하고 있으며, 나머진 임차 세대가 거주하고 있다고 한다.세 사람은 집주인의 아지트, 옥탑방으로 향한다. 옥탑에서 내려다보이는 이태원 시티 뷰에 주우재가 "가리는 시야 없이 이렇게 넓게 보이는 건 처음 봐요"라고 말하자, 김숙은 "이태리 감성이다. 마치 피렌체에 온 것 같다"고 주장해 웃음을 유발한다. 강승윤 역시 카메라를 꺼내 아름다운 이태원의 저녁 풍경을 담았다고 한다.이후 세 사람은 옥탑의 아름다운 풍경을 배경삼아 미니 콘서트를 개최한다. 강승윤은 "슈스케에서 '본능적으로'를 부른지 15년이 흘렀다"고 말하며, 그 시절 청춘을 소환했다고 한다.MBC '구해줘! 홈즈'는 이날 오후 10시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr