/사진 = 방송 캡처

/사진 = 방송 캡처

/사진 = 방송 캡처

/사진 = 방송 캡처

남매 듀오 악뮤 이찬혁이 제46회 청룡영화상에서 또 한 번 강렬한 무대를 선보이며 관심을 집중시켰다. 이른바 '청룡 남신'이라는 별칭 굳히기에 성공했다.19일 서울 여의도 KBS홀에서 진행된 시상식에서 이찬혁은 솔로 정규 2집 '에로스'의 타이틀곡 '멸종위기사랑'과 '비비드라라러브'를 연달아 부르며 축하 공연을 펼쳤다. 이찬혁 특유의 실험적인 연출과 퍼포먼스가 더해져 현장의 시선을 단숨에 사로잡았다.그는 올 화이트 착장에 회색 가운을 더한 스타일로 등장해 팔굽혀 펴기 동작을 활용한 안무를 소화하는가 하면, 코러스와 댄서를 전면에 내세우고 뒤편 계단형 무대에는 밴드 세션을 배치하는 구성으로 입체적인 공연을 완성했다. 라이브와 퍼포먼스가 자연스럽게 어우러지며 하나의 쇼처럼 전개됐고, 관객들은 뜨거운 박수를 보냈다.이찬혁의 무대가 유독 이목을 끈 이유는 지난해 선보였던 과감한 퍼포먼스 때문이다. 당시 그는 '목격담', '파노라마', '장례희망'을 부른 뒤 실제 관에 몸을 넣으며 퇴장하는 이른바 '관짝 퍼포먼스'를 선보여 큰 화제를 모았다. 이런 전례 덕분에 올해 그의 무대에 대한 기대감이 한층 높아져 있었다.한편, 영화 '어쩔수가없다'가 7관왕에 올랐다. 배우 손예진은 남편인 배우 현빈과 함께 주연상과 인기스타상 각각 네 개의 트로피를 품에 안았다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr