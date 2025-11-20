여행 유튜버 곽튜브(본명 곽준빈)가 위험 천만했던 상황을 알렸다.
곽튜브는 20일 자신의 인스타그램 스토리에 "와 도착해서 부러짐. 바닥에 밥 말아 먹을 뻔"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속에는 곽튜브가 다양한 라면을 끓인 듯 면 굵기가 각기 다른 라면이 냄비 하나에 담긴 모습. 특히 테이블에 놓은 후 손잡이가 부러졌음을 알려 자칫 큰 화상을 입을 뻔했던 상황을 전해 보는 이들을 놀라게 했다.
한편 곽튜브는 지난 달 11일 서울 여의도의 한 호텔에서 비공개로 결혼식을 올렸다. 사회는 전현무, 축가는 다비치가 맡았다. 아내는 곽튜브보다 5살 연하로, 공무원으로 재직 중인 것으로 알려졌다. 곽튜브는 당초 내년 결혼을 계획했으나 신부의 임신으로 식을 앞당겼다. 정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
