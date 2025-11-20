블랙핑크. /사진=YG엔터테인먼트

글로벌 음악 매체 롤링스톤이 그룹 블랙핑크를 "역사상 가장 큰 K팝 그룹"이라고 표현했다가, 그룹 방탄소년단(BTS) 팬들의 강한 반발로 해당 문구를 수정하는 상황이 벌어졌다.롤링스톤은 지난 7일자 블랙핑크의 그래미 신인상 후보 불발을 분석하는 기사에서 블랙핑크를 "의심할 여지 없이 역사상 가장 큰 K팝 그룹"이라고 소개했다. 영어권 문화에서는 이런 서술이 매우 제한적으로 사용되는 탓에 해당 표현은 즉시 논란을 불러일으켰다.방탄소년단 팬들은 음반 판매량, 시상식 수상 기록, 빌보드 차트 성과 등 객관적인 수치를 근거로 들며 "가장 큰 K팝 그룹"이라는 단정적 표현에 이의를 제기했다. 논란이 빠르게 확산되자 롤링스톤은 약 6시간 만에 문구를 "가장 큰 K팝 걸그룹"으로 수정했다.한편 블랙핑크 팬들 역시 유튜브 및 스포티파이 기록을 제시하며 반박에 나섰다. 특히 블랙핑크의 신곡 'JUMP'(점프)가 2025년 K팝 그룹 중 스포티파이 글로벌 차트 최장기 차트인 곡이라는 점이 강조됐다.유튜브 뮤직 글로벌 스트리밍 최신 데이터에서는 지난 1년간 가장 많이 스트리밍된 K팝 아티스트로 로제가 41억 4천만 뷰로 1위를 기록해 주목받았다. 그룹 순위는 블랙핑크, 뉴진스, 방탄소년단 순으로 집계됐으며, 5세대 그룹 베이비몬스터도 유튜브와 스포티파이에서 두드러진 성과를 보였다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr