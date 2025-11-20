사진=마이큐 SNS
방송인 김나영과 백년가약을 맺은 가수 겸 화가 마이큐가 의붓아들에게 다정한 면모를 보였다.

마이큐는 지난 19일 자신의 인스타그램 스토리에 "이준이의 겨울"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 김나영의 아들이 그림을 그린 모습. 잎이 하나 없이 나뭇가지만 앙상하게 남아있다. 여기에 마이큐는 아들을 친아들처럼 대하는 듯한 따뜻한 문구를 남겨 눈길을 끌었다.
마이큐와 최근 재혼한 김나영은 2019년 이혼 후 두 아들을 홀로 양육해 왔고, 마이큐와 2021년부터 공개 열애를 해왔다.

마이큐와 결혼을 결심하게 된 이유에 대해 김나영은 "4년 동안 큰 사랑과 신뢰로 제 곁을 지켜줬다"며 "짧지 않은 시간 동안 저와 제 아이들에게 보여줬던 신뢰와 사랑과 헌신이 마음을 움직이게 했다"고 설명했다. 그러면서 "프러포즈를 받은 지는 꽤 오래됐는데 용기도 나지 않고 두려움이 밀려와 결정을 미뤄왔다. 하지만 어제의 일이 오늘의 나를 가로막게 해서는 안 된다는 생각에 용기를 냈다"고 전했다.

정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

