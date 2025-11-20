사진=이세영 SNS

코미디언 이세영이 수상한 물체를 포착했다.이세영은 지난 19일 자신의 인스타그램 스토리에 "저거 뭐지?"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 이세영이 차를 타고 어디론가 가던 중 하늘 위에서 무언가를 발견한 모습. 하늘에서는 하얀 물체가 떨어지고 있었고 이를 본 이세영은 "뭐 떨어지는 거야?", "저게 뭐야?"라며 궁금증을 드러냈다.이를 두고 일부 누리꾼들은 "행성"이라고 추측했다. 하지만 행성이 떨어지는 것을 직접 볼 확률은 실제로 0에 가까울 정도로 극히 희박하다. 이에 누리꾼들 사이에서 해당 물체에 대한 궁금증이 높아지고 있다.한편 이세영은 1989년생으로 올해 36세다. 2011년 MBN 1기 공채 개그맨으로 데뷔했으며 tvN의 '코미디빅리그'와 'SNL 코리아' 등에 출연했었다. 이후 유튜버로 전향, 결별한 남자친구와 과거 운영했는 채널로 활동하고 있으며 해당 채널을 통해 쌍커풀 재수술과 가슴 수술 등 성형에만 약 1억 5000만원을 들였음을 알리는 등 솔직하게 소통하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr