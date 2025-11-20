이미지 크게보기 사진 = SBS Plus·ENA '나는 SOLO'

29기 옥순의 등장으로 '솔로나라'가 술렁였다.19일 방송된 SBS Plus·ENA 예능 '나는 SOLO'(이하 '나는솔로')에서는 '연상연하 특집'으로 솔로 남녀들이 첫 등장했다.이날 방송에서 옥순은 "미소만으로 밥 사주고 싶은 예쁜 누나"로 소개됐고, 사전 인터뷰에서 옥순은 "과거에 배우 박수진을 닮았다는 소리를 들었다. 지금은 배우 이주빈과 비슷하다고 하더라"고 외모에 대한 자신감을 보였다.솔로남들 또한 옥순이 등장하다 "옥순 특집이다"며 감탄했고, "배우 박수진 같다, 연예인인 줄 알았다" 등의 뜨거운 반응을 보였다.옥순은 출연 이유에 대해 "'이제 연애를 하고 결혼을 해야겠다', '최후의 수단이다'라고 생각했다"고 밝혔다. 제작진과의 인터뷰에서 "진하게 사람보다는 무쌍에 안경 낀 훈훈한 이미지를 좋아한다. 두부상 같은"며 이상형을 공개해 눈길을 끌었다.이어 옥순의 인터뷰 장면 예고편이 공개됐고, 옥순은 "님을 알게 된 것도 너무 좋지만, 눈물 흘리는 사람들이 이해가 안 갔는데"며 말을 잇지 못하고 눈물을 흘려 궁금증을 더했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr