/사진 = JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 월드투어로 외신 주목을 받으며 다시 한번 '글로벌 스타디움 아티스트' 명성을 빛냈다.최근 미국 공연 전문지 폴스타(Pollstar)가 발표한 '글로벌 콘서트 투어 톱 20'(Top 20 Global Concert Tours) 차트에 따르면, 스트레이 키즈는 K팝 아티스트 기준 최고 순위인 2위에 등극했다. 해당 차트는 지역별 평균 티켓 흥행 수익을 기반으로 순위를 매긴다.스트레이 키즈는 지난 10월 인천아시아드주경기장 앙코르 공연을 끝으로 막을 내린 국내외 35개 지역 56회 공연 규모의 월드투어 'Stray Kids World Tour '(<도미네이트>)로 전 세계 초대형 공연장을 누비며 여러 진기록을 세웠다. 총 35개 개최 지역 중 28곳에서 스타디움 공연을 가졌고 회당 수만 관객을 동원했다.상파울루 이스타지우 두 모룸비, 시애틀 T-모바일 파크, 올랜도 캠핑 월드 스타디움, 워싱턴 D.C. 내셔널스 파크, 시카고 리글리 필드, 토론토 로저스 스타디움, 암스테르담 요한 크루이프 아레나, 프랑크푸르트 도이체 방크 파르크, 런던 토트넘 핫스퍼 스타디움, 마드리드 리야드 에어 메트로폴리타노, 로마 스타디오 올림피코에서 'K팝 아티스트 최초' 입성 기록을 세웠고 파리 스타드 드 프랑스에서는 K팝 최대 규모 및 최다 관객 모객을 달성하며 영향력을 입증했다.스트레이 키즈는 올 한 해 '자체 최대 규모' 월드투어 성료를 비롯해 지난 8월 발매한 정규 4집 'KARMA'(카르마)로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 새 역사를 쓰는 등 전방위 활약을 펼쳤다. 특히 'KARMA'는 미국 현지시간 기준 11월 22일 자 '빌보드 200' 최신 차트에서 42위에 오르며 12주 연속 차트인을 기록하고 장기 흥행을 이어가고 있다.기세를 몰아 오는 21일 오후 2시(미국 동부시간 기준 0시) 새 앨범 SKZ IT TAPE(스키즈 잇 테이프) 'DO IT'(두 잇)을 발매하고 열기를 이어간다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr