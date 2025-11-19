태연

소녀시대 태연이 솔로 데뷔 10주년 기념 첫 컴필레이션 앨범 발매를 앞두고 소회를 밝혔다.19일 0시 태연 공식 SNS 채널을 통해 공개된 ‘Panorama : The Best of TAEYEON’ Flim : TAEYEON(‘파노라마 : 더 베스트 오브 태연’ 필름 : 태연) 영상 콘텐츠는 10년이라는 시간이 지나도 변하지 않은 ‘나의 본질’에 대한 질문에 답하는 태연의 내레이션과 다채로운 비주얼을 담았다.이번 영상 속 태연은 “과거에도 그렇고 앞으로도 계속 추구하고, 본질로서 가져가고 싶은 것은 꾸준함이다”라며 “기다려주시는 팬분들이 있어서 할 수 있고, 다시 한 번 힘을 낼 수 있는 원동력이라고 생각한다”고 말했다.태연 첫 컴필레이션 앨범 ‘Panorama : The Best of TAEYEON’(파노라마 : 더 베스트 오브 태연)은 신곡이자 타이틀 곡인 ‘인사 (Panorama)’부터 기존 곡을 새롭게 구성한 2025년 믹스 버전, 오직 CD에서만 감상할 수 있는 라이브 버전 등을 포함한다. 특히 태연의 수많은 곡 가운데 독보적인 음악 색깔을 선명하게 보여줄 수 있는 24곡을 선별, 단순한 베스트가 아닌 아티스트의 음악 세계를 재정의하는 스페셜 패키지로 완성도를 높였다.또한 이번 컴필레이션 앨범은 이러한 특별한 의미를 담아 마이크 형태의 스페셜 버전으로도 발매될 예정이다. 이날 다큐멘터리 영상과 함께 공개된 ‘My Voice’(마이 보이스) 영상을 통해 감각적인 디자인을 예고하며 소장욕구를 자극했다.한편, 태연 솔로 10주년 기념 컴필레이션 앨범 ‘Panorama : The Best of TAEYEON’은 내달 1일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 음원 공개되며, 같은 날 음반으로도 발매된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr