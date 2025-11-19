사진 제공 = 빅플래닛메이드엔터

가수 이승기가 디지털 싱글 '너의 곁에 내가' 뮤직비디오를 공개했다.이승기 소속사 빅플래닛메이드엔터는 18일, 공식 채널을 통해 신곡 발표와 함께 '너의 곁에 내가' 뮤직비디오를 공개했다. 이번 뮤직비디오는 도심 속에서 희망의 빛을 찾아가는 이승기의 여정을 영화적 감성으로 담아내며 곡의 메시지를 한층 깊게 전달한다.공개된 뮤직비디오에는 오래된 도시의 골목을 헤매는 장면과 도심의 화려한 불빛을 배경으로 밴드 라이브 퍼포먼스가 교차 편집되며 강렬한 대비를 이룬다.특히 어둠이 내려앉은 골목을 질주하는 이승기의 모습과 고조되는 밴드 사운드 속에서 폭발적인 감정선을 그려내는 퍼포먼스가 신곡 '너의 곁에 내가'의 극적인 감성과 몰입도를 높인다.'너의 곁에 내가'는 파워풀한 밴드 사운드와 이승기의 탄탄한 보컬이 어우러진 록 기반의 곡이다. 지치고 힘든 모든 순간에 항상 곁을 지켜주겠다는 따뜻한 위로를 전하는 메시지가 담겨 있다.또 다른 신곡 'Goodbye(굿바이)'도 함께 발표했다. 서정적인 기타 선율 위로 연인에게 마지막 인사를 차마 건넬 수 없는 애절한 마음을 섬세하게 담아낸 'Goodbye'는 이승기 특유의 감성 발라드로 깊은 울림을 선사한다.이승기는 지난 5월 발표된 디지털 싱글 '정리'에 이어 이번 디지털 싱글 '너의 곁에 내가' 역시 작사,작곡에 직접 참여해 자신만의 음악적 색채와 깊어진 아티스트 역량을 다시 한번 입증했다.신곡 '너의 곁에 내가'로 컴백한 이승기는 다양한 채널을 통해 팬들과 만남을 이어갈 예정이며, 매주 화요일 JTBC '싱어게인4' MC로도 활약하고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr