사진=텐아시아 DB

방송인 이경실의 달걀 브랜드 '우아란'이 고가 판매로 대중의 뭇매를 맞은 가운데, 공식 판매 사이트가 잠정 폐쇄됐다.19일 한 매체는 이경실의 달걀 브랜드 '우아란'의 공식 판매 사이트 '프레스티지'는 현재 접속 불가 상태다. 해당 사이트에 접속을 시도하면 '현재 사이트는 준비중입니다'라며 '관리자 로그인' 버튼만 보인다.보도에 따르면 프레스티지는 어제였던 18일까지만 해도 온라인 접속이 가능했다. 그러나 '우아란'의 가격 논란이 일면서 대중과 소비자들의 항의가 빗발치면서 프레스티지는 사이트를 잠정 폐쇄했다.'우아란'은 이경실이 운영하는 달걀 브랜드다. 프레스티지몰은 이경실의 아들 손보승이 대표로 등록돼 있다.'우아란'의 가격 논란은 후배 조혜련으로부터 시작됐다. 조혜련은 지난 16일 자신의 SNS에 "이경실의 우아란 진짜 달걀 중 여왕이다. 너무 맛있다. 꼭 한번 드셔보세요"라는 글을 게재했다. 그러나 함께 올린 사진 속 계란의 난각번호가 '4'인 것을 보고 일부 네티즌은 '우아란'이 시중의 달걀보다 2배 비싸게 판매되고 있음을 지적했다.시중에서는 난각번호 4인 달걀이 30구에 7~8000원에 판매되고 있다. 우아란은 30구에 1만 5000원에 판매되고 있다. 달걀의 난각번호 중 1은 방사 사육, 2는 축사 내 평사, 3은 개선된 케이지, 4는 기존의 좁은 케이지를 의미한다. '우아란'은 비좁은 케이지에서 자란 닭의 달걀임에도 난각번호 1, 2 수준의 동물복지 유정란보다 높은 달걀 가격을 받고 있었던 것이다.논란이 일자 '우아란' 측은 "동물복지란의 비싼 가격은 좋은 환경과 동물에 대한 존중에 매겨지는 것이지 더 좋은 품질 때문은 아니다"라고 설명했다. 그러면서 "나쁜 달걀은 없다. 달걀의 구매 기준이 난각번호가 아닌 품질이 돼야 한다"라고 강조했다.하지만 소비자들은 "아무리 좋은 걸 먹여도 환경이 나쁜데 달걀 품질이 좋은 게 말이 되냐"라며 거듭 '우아란'의 높은 가격을 지적했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr