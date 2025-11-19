사진=Mnet

Mnet '보이즈 2 플래닛'에서 10위로 떨어진 최립우가 솔로 아티스트로 첫 걸음을 내딛는다. 앞서 그는 방송 전부터 비주얼 멤버로 꼽혀 '보이즈 2 플래닛' 공식 홍보 포스터를 촬영하기도 했다.소속사 FNC엔터테인먼트는 19일 0시 공식 SNS 채널을 통해 최립우의 싱글 앨범 'SWEET DREAM'(스위트 드림) 타이틀 포스터를 공개했다.공개된 포스터에는 이번 앨범명인 'SWEET DREAM'이 최초로 공개되어 눈길을 사로잡는다. 또한 토끼 인형을 바라보고 있는 최립우의 따스한 눈빛이 포근하고 감성적인 분위기를 자아내며 싱글 앨범에 대한 관심을 불러일으키고 있다.앞서 'Bunny Liyu's POV'라는 제목의 이미지를 공개하며 궁금증을 자아낸 최립우는 싱글 앨범을 발매를 확정하고, 솔로 아티스트로 출격을 예고하며 많은 팬의 기대감을 높이고 있다.최립우의 싱글 앨범 'SWEET DREAM'은 12월 3일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다. 12월 20일에는 오후 2시와 7시 세종대학교 대양홀에서 단독 팬미팅 2025 Chuei Li Yu Fan Meeting 'Drawing Yu'(2025 최립우 팬미팅 '드로잉 우')을 열고 팬들과 만난다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr