/사진 = 비트인터렉티브

그룹 뉴비트가 글로벌 차트에서 파죽지세 행보를 보이고 있다.19일 뉴비트 소속사에 따르면 뉴비트(NEWBEAT, 박민석·홍민성·전여여정·최서현·김태양·조윤후·김리우)는 미니 1집 'LOUDER THAN EVER'(라우더 댄 에버)의 더블 타이틀곡 'Look So Good'(룩 소 굿)으로 아이튠즈 미국 뮤직비디오 차트(iTunes USA Music video)에서 K팝 장르 1위, 팝 장르 2위, 전체 장르 5위를 달성했다.앞서 'Look So Good'은 지난 13일 아이튠즈 미국 지역 K팝 차트 8위에 오른 데 이어, 팝 차트에 144위로 첫 진입하며 심상치 않은 반응을 예고한 바 있다. 또 대한민국 유튜브 뮤직 주간 인기 차트에서는 81위를 기록하며 TOP 100 차트에 처음 진입하는 쾌거를 거뒀다. 이는 지난 6일 미니 1집을 발매하고 활동을 시작한 지 약 2주 만의 성과로, 글로벌 음악 시장에서 뉴비트의 존재감이 확대되고 있음을 보여준다고 소속사는 자평했다.이처럼 뉴비트는 신곡 발매 직후부터 글로벌 차트에서 두각을 나타내며 이례적인 행보를 이어가고 있다. 'Look So Good'은 발매 직후 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 아이튠즈(iTunes) 차트에서 총 7개국에 이름을 올렸다. 또한 미국 음악 플랫폼 지니어스(Genius)에서도 Top Pop Chart 주간 차트 80위로, 당시 국내 K팝 가수 중 유일하게 차트에 입성하며 화제를 모았다.뿐만 아니라 뉴비트는 대한민국 유튜브 뮤직 차트 일간 인기 뮤직비디오 부문 3위, 유튜브 뮤직 일간 쇼츠 인기곡 차트 13위를 기록하며 국내외에서 뜨거운 반응을 얻었다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr