KBS가 2026년 대하사극 '문무(文武)'를 선보인다. '문무'의 연출을 맡은 김영조 감독은 "KBS 드라마 중 최대 제작비를 사용 중이다. CG 비용도 사상 최대가 될 것 같다. 사명감을 가지고 이 돈을 잘 써보겠다"라며 웃어 보였다.18일 서울 구로구 신도림 더 세인트에서 KBS 2TV 대하드라마 '문무(文武)' 제작보고회가 열렸다. 행사에는 배우 이현욱, 장혁, 김강우, 정웅인, 조성하, 김영조 감독이 참석했다. '문무'는 약소국 신라가 강대국 고구려와 백제, 그리고 당나라까지 넘어선 끝에 마침내 삼한을 하나로 묶은 위대한 통합의 서사를 그린다. 앞서 한 매체는 '문무'에 약 300억원의 제작비가 투입된다고 보도했다.이현욱은 김춘추의 장남이자 김유신의 외조카인 김법민 역을 맡았다. 처음으로 정통 사극의 주연을 맡은 이현욱은 "역사 공부를 계속하고 있다. 첫 정통 사극 주인공을 맡게 됐는데 모두가 열심히 해서 좋은 작품을 만들고 싶다는 마음이 크다"라며 말문을 열었다.앞서 '원경'을 통해 퓨전 사극에 도전했던 이현욱은 "사극이 어렵긴 하지만 매력 있는 장르다. 그래서 또 사극을 찍게 됐다. '원경'을 찍으면서 많이 배웠는데 '문무'를 통해서도 배우로서 많이 배우며 성장하고 싶다"고 말했다.장혁은 고구려가 낳은 전쟁의 신이자 냉혹한 독재자인 연개소문으로 분한다. 그는 자신이 맡은 역할에 대해 "연개소문은 여러 해석이 많은 역사 속 인물이다. 이번에 '문무'를 통해 감독님과 함께 공부하고 분석하면서 새로운 연개소문의 모습을 보여드릴 생각이다. 많이 지켜봐 달라"고 설명했다.작품을 선택한 이유를 묻자 장혁은 "연개소문이라는 캐릭터가 매력 있었다"고 답했다. 장혁은 "연개소문의 또 다른 내면을 보여드릴 수 있을 것 같았다. 사극 경험이 많긴 하지만 이번에 KBS가 감사하게 또 좋은 기회를 주셔서 흔쾌히 응하게 됐다"라며 웃어 보였다.신라 최초의 진골 출신 왕이자 김법민의 아버지인 김춘추를 연기하는 김강우는 "김춘추는 아주 냉정하고 냉철한 전략가이면서도 외교관 기질을 가지고 있는 인물이다. 또 내면에는 아픔도 지니고 있어 두 가지의 모습을 보여주는 그런 캐릭터"라고 설명했다.작품을 선택한 이유를 묻자 그는 "대본이 재밌었다"라고 망설임 없이 답했다. 김강우는 "'문무' 대본을 처음 봤을 때 살아있는 무협지를 보는 것 같은 기분이었다. 보통 정통 사극 대본은 지루한 경우가 많은데 '문무'는 그렇지 않았다"고 덧붙였다. 작품을 위해 여러 노력을 기울이고 있다는 김강우는 "역사 공부도 열심히 하고 있다"라고 웃으며 말했다.김영조 감독은 "일본까지 하면 다섯 나라가 생존을 건 엄청난 싸움을 하게 되는데 이게 우리 현실과도 맞닿아있다고 생각해 연출을 맡게 됐다"고 설명했다. 이어 그는 "특히 역사 속 김법민이 보여준 상상조차 못 했던 전략들을 보고 푹 빠졌다. '우리나라에 이런 왕이 있었나'라는 생각이 들어서 '문무'를 통해 김법민의 존재를 시청자들에게 알려주고 싶었다"고 덧붙였다.KBS 드라마 중 최대 제작비를 사용하고 있다는 김 감독은 "CG 비용도 사상 최대가 될 것이며 AI도 적극적으로 활용할 예정이다"라고 말했다. 그는 "수신료가 통합 징수되면서 지원받을 수 있는 제작비가 늘었다. 사명감을 가지고 이 돈을 잘 써보겠다. 기대하셔도 좋다"고 자신했다.'문무'는 2026년 중 방영된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr