/ 사진제공=tvN

/ 사진제공=tvN

가수 김종국이 절친한 배우 장혁에 대해 언급했다.19일 tvN '아이 엠 복서'의 온라인 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 마동석, 김종국, 덱스와 이원웅 PD, 강숙경 작가가 참석해 이야기를 나눴다.tvN '아이 엠 복서'는 세계적인 액션 스타이자 30년 경력 복싱 체육관 관장 마동석이 K-복싱의 부활을 위해 직접 설계한 초대형 블록버스터 복싱 서바이벌이다.앞서 김종국과 절친하다고 알려진 배우 장혁이 참가자로 출연한다는 사실이 밝혀져 화제가 됐던 바 있다. 이에 대해 김종국은 "(장혁 출연 소식을 듣고) 정말 깜짝 놀랐다. (장혁이) 섭외를 받았을 때 저한테 한 번만 물었다면 하는 안타까움이 있다"고 웃어보였다.그러면서 김종국은 "장혁의 복싱에 대한 열정을 너무 잘 알고 있다. 집 근처 복싱장에서 열심히 복싱을 한다. 사실 복싱을 아무리 좋아한다고 해도 사실 이런 도전을 하기 쉽지 않다"고 말했다. 이어 그는 "(장혁이) 대단한 건 큰 무대에서 본인이 잃을 게 있을 수도 있는데 열정만으로 서바이벌에 도전했다는 것"이라며 "그 열정을 리스펙 한다. 장혁의 경기를 제대로 볼 수 없었다"고 덧붙였다.tvN '아이 엠 복서'는 오는 11월 21일(금) 밤 11시 첫 방송 된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr