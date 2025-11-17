사진=손담비 유튜브
가수 겸 배우 손담비가 7개월 딸 해이를 보며 가슴 아파했다.

17일 유튜브 채널 '담비손 DambiXon'에는 '해이 두상 케어 가는 날. 아기 기저귀 가방 인 마이 포켓'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

손담비는 "오늘은 많은 분들이 궁금해하셨던 해이 두상 케어 가는 날 브이로그를 담아봤다. 요즘 점점 의젓해지는 해이 덕분에 병원 가는 길도 훨씬 수월해졌다"고 전했다.

병원 가기 전 손담비는 기저귀 가방을 능숙하게 챙기는 모습으로 눈길을 끌었다. 1시간 정도 예상 시간에 기저귀부터 물병, 손수건, 장난감 등을 챙겼다.
손담비는 "해이 두상 병원 가야 하는데 떨린다. 드디어 두상 헬멧이 나왔다고 한다"고 이야기했다. 헤드기어 착용해보던 해이는 결국 오열했다.

딸이 울기 시작하자 손담비는 "쉽지 않다. 마음이 진짜 찢어진다. 그래도 두 달만 고생하면 되니까"라며 두상 치료에 고충을 털어놨다.

손담비가 "해이 대신 내가 아프고 싶다"고 말하는 동안 남편 이규혁은 "한 달 쓰는 거면 괜찮은데"라며 무심한 듯 쿨한 반응을 보였다.
이에 손담비는 "남자들은 저런다니까요. 자기가 하는 거 아니라고"라는 말로 불만을 토로하면서도 "오빠가 가짜 뉴스 나온다고 조심하라고 하더라"며 말을 아꼈다.

집에 돌아온 손담비는 해이와 구독자들에게 인사를 건네며 "두상케어 잘되면 좋겠다. 정말로 울 것 같다. 걱정 많이 된다"고 속내를 털어놨다.

한편, 손담비는 2022년 전 스피드 스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼해 지난 4월 딸 해이 양을 출산했다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

