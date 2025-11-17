사진제공=MBC

'신인감독 김연경' 연출을 맡은 권락희 PD가 시즌2를 언급하며 "김연경 감독을 잘 설득해서 꼭 좋은 소식을 들고 오겠다"고 말했다.17일 서울 마포구 상암 MBC 2층 M라운지에서 예능 '신인감독 김연경' 기자 간담회가 열렸다. 이날 행사에는 프로그램의 연출을 맡은 이재우, 권락희, 최윤영 PD가 참석했다.권 PD는 "너무 많은 사랑을 주셔서 감사하다"라며 말문을 열었다. 그는 "김연경과 이 프로젝트 처음 시작하기로 했을 때 '이렇게 큰 사람이랑 일을 하면서 절대 누가 되지 말아야겠다'는 생각이 있었다. 큰 책임감을 가지고 있었는데 좋은 과정과 좋은 결과로 보답할 수 있어서 행복하다"고 덧붙였다.시즌2에 대한 질문에는 "꼭 좋은 소식을 들고 오겠다"고 자신 있게 답했다. 권 PD는 "시즌2를 위해 김연경 감독을 잘 설득해 볼 것"이라며 "선수들과 MBC와도 이야기 잘 나눠서 시즌2를 위해 노력해 보겠다"고 웃어 보였다.'신인감독 김연경'은 매주 일요일 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr