'신인감독 김연경' 연출을 맡은 권락희 PD가 시즌2를 언급하며 "김연경 감독을 잘 설득해서 꼭 좋은 소식을 들고 오겠다"고 말했다.
17일 서울 마포구 상암 MBC 2층 M라운지에서 예능 '신인감독 김연경' 기자 간담회가 열렸다. 이날 행사에는 프로그램의 연출을 맡은 이재우, 권락희, 최윤영 PD가 참석했다. 권 PD는 "너무 많은 사랑을 주셔서 감사하다"라며 말문을 열었다. 그는 "김연경과 이 프로젝트 처음 시작하기로 했을 때 '이렇게 큰 사람이랑 일을 하면서 절대 누가 되지 말아야겠다'는 생각이 있었다. 큰 책임감을 가지고 있었는데 좋은 과정과 좋은 결과로 보답할 수 있어서 행복하다"고 덧붙였다.
시즌2에 대한 질문에는 "꼭 좋은 소식을 들고 오겠다"고 자신 있게 답했다. 권 PD는 "시즌2를 위해 김연경 감독을 잘 설득해 볼 것"이라며 "선수들과 MBC와도 이야기 잘 나눠서 시즌2를 위해 노력해 보겠다"고 웃어 보였다.
'신인감독 김연경'은 매주 일요일 오후 9시 10분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
